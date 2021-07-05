Минздрав рассматривает возможность производства в Украине вакцин от COVID-19

“В ближайшее время мы получим информацию уже о фактической локализации. Самым быстрым вариантом локализации может быть производство инактивированной вакцины, например CoronaVac или мРНК-вакцины, потому что технологически цикл является относительно простым. До конца этого года мы уже будем иметь шорт-лист структур или фармкомпаний, которые готовы локализовать или даже завершили процесс перестройки своих технологических линий”, – сказал он.

Кузин подчеркнул, что производство вакцин – “дело не такое простое, как казалось сначала”.

“Сейчас у нас есть три научных команды, которые проводят такие разработки. Две из них являются представителями Национальной академии наук. Это наши отечественные ученые. Одна разработка ведется академиком Андреем Сибирным во Львове, другая – в Институте биохимии имени Палладина. Профессор Сергей Комисаренко является руководителем этой команды”, – отметил заместитель министра.

По его словам, разработкой вакцины занимаются две частные компании: украино-американский проек, в котором участвует эпидемиолог Михаил Фаворов и компания “Диапроф-Мед”, а также фармпроизводитель “Индар”.

“Я верю в украинских ученых и уверен, что рано или поздно они нам продемонстрируют свои результаты, и прототип украинской вакцины все же появится. Несколько недель назад была встреча в стенах НАН, где эти две команды представили предварительные результаты исследований. Они в довольно раннем этапе теоретического обоснования или доклинического этапа испытания вакцины. Но они работают над этим”, – уточнил Кузин.

Контекст:

20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Фаворов заявлял в октябре, что вакцина может быть создана через 9–12 месяцев. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов говорил, что стоимость разработки препарата может составить 100–150 млн грн.

О каком из трех прототипов шла речь, неизвестно.

В конце марта 2021 года тогдашний замминистра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что Минздрав не рассчитывает на создание отечественного препарата. Он не знает, как будет финализирован концепт. Экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов 3 апреля заявил, что Украина должна производить собственную вакцину от коронавирусной инфекции.

—