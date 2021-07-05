В Польше украинцу грозит пожизненный срок за подозрение в убийстве земляка. Мужчины могли спорить о принадлежности Крыма

По данным СМИ, инцидент произошел в доме на улице Кондукторская, где проживала группа иностранцев. Они работали на строительную компанию. В доме было двое белорусов. Из-за проливных дождей мужчины ушли с работы рано. Вернувшись домой, они начали распивать спиртные напитки, сообщило издание.

Между подозреваемым и потерпевшим произошла ссора из-за за принадлежности Крыма. Во время застолья 41-летний мужчина схватил нож и нанес знакомому удары в голову, шею и плечи, утверждают в полиции. Мужчина погиб от полученных ранений на месте.

Прибывшие на место событий полицейские нашли подозреваемого пьяным в кустах недалеко от дома. По словам заместителя прокурора Белосток-Северного района Радослава Вишенко, белорусов после допроса отпустили, а украинца обвинили в убийстве. Мужчина отказывается признать вину и давать показания. Перед этим он говорил, что не помнит о случившемся, поскольку был пьян. На его одежде обнаружили пятна крови.

Украинца арестовали на три месяца. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми лет до пожизненного заключения.

По сведениям телеканала TVN24, именно белорусы, которые жили на первом этаже дома, услышали шум и позже заметили тело в луже крови. Они немедленно уведомили об этом работодателя, а он уже вызвал полицию.

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