Эксперт: Партия власти наиболее эффективно выстроила диалог с избирателем

Абсолютное большинство муниципальных мандатов, полученных единороссами на состоявшихся 4 июля муниципальных выборах в Республике Башкортостан, Республике Саха (Якутия) и Белгородской области, свидетельствует о том, что другие партии пока заметно отстают в выстраивании диалога с избирателем, сообщил председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. Только три кресла в местных советах достались самовыдвиженцам, еще одно – представителю от КПРФ.

«Те, кто приходит на участки, идут голосовать за конкретного кандидата, делают это осознанно. И мы видим, что в абсолютном большинстве случаев такой осознанный выбор совершается в пользу партии власти. Это означает, что она диалог с избирателем выстроила наиболее эффективно. Другие партии в этом вопросе пока заметно отстают», – считает член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод. По его мнению, это обусловлено тем, что «летнее месяцы – время традиционно минимальной электоральной активности, сейчас накладывается еще и фактор пандемии: на фоне растущей заболеваемости, вводимых ограничений, многие граждане стараются оградить себя от лишних контактов», сообщается на сайте Независимого общественного мониторинга (НОМ).

В Якутии средняя явка составила 22%, в Республике Башкортостан – порядка 45%, наиболее активны были избиратели Белгородской области: там число принявших участие в выборах составило 53,96%.

Общественные наблюдатели, осуществлявшие контроль за выборами, отмечают, что выборы в целом прошли без существенных нарушений, нормы санитарной безопасности на участках строго соблюдались.

Член Общественной палаты Республики Саха (Якутия) Николай Барамыгин сообщил, что общественные наблюдатели присутствовали на участках во время голосования и при подсчете голосов. «Они регулярно информировали Общественный штаб региона о происходящем, жалоб и нарушений зафиксировано не было», – отметил он.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, председатель Ассоциации НОМ Александр Брод рассказал о поступившей в избирком Губкинского городского округа жалобе от корреспондента издания «Молния». Жалоба была подана в связи с якобы имевшем место воспрепятствованием профессиональной деятельности журналиста во время подсчета голосов.

Как подчеркнул Брод, в соответствии с законом, представители СМИ имеют право в дни голосования находиться в помещениях для голосования и вести фото- и видеосъемку, однако для работы во время подсчета голосов им необходима аккредитация. Заявка на аккредитацию должна быть подана не позднее чем за три дня до начала голосования. «От издания «Молния» такой заявки в городской избирком не поступало. У журналиста имелось лишь аккредитационное удостоверение, выданное ему ЦИК РФ в августе прошлого года для работы в единый день голосования прошлого года (13 сентября 20202 года). Для того, чтобы присутствовать при подсчете голосов на дополнительных муниципальных выборах, необходимо было получить аккредитацию ТИК в установленном порядке, но такого запроса от издания не поступало. Именно поэтому представитель СМИ получил совершенно правомерный отказ», – отметил Брод.

Он также уточнил, что в течение дня голосования журналист свободно перемещался по избирательным участкам и никаких проблем у него не возникало.

В Республике Башкортостан, где муниципальная кампания была по-настоящему массовой, нарушений также не было зафиксировано. «В целом атмосфера на участках была спокойная. Наши общественные наблюдатели уверенно оперировали своими правами и обязанностями. Они были беспристрастны и объективны. Выборы прошли открыто и прозрачно, что увеличило доверие со стороны общества к избирательному процессу», – отмечает член общественного штаба по наблюдению за выборами в Республике Башкирия Юлия Картешко.

Руководитель штаба общественных наблюдателей, член ОП РФ Ольга Панчихина отметила в свою очередь, что общественные наблюдатели присутствовали практически на всех участках. «Для Республики это был первый опыт общественного наблюдения на местных выборах. Общественники внимательно следили и за избирательным процессом, и за соблюдением норм санитарной безопасности», – подчеркнула она. Что касается наблюдателей от партий, то наибольшее их число представила «Единая Россия», ее представители вели наблюдение на большинстве участков. «На нескольких участках были наблюдатели от ЛДПР, на 2-3 участках – наблюдатели от КПРФ, «Справедливой России», – рассказала она, отметив, что слабая активность партий многих ее коллег неприятно удивила.