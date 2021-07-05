Болгария ввела обязательные ПЦР-тесты для для российских туристов

Прибывающие в Болгарию российские туристы с 8 июля будут должны предъявлять отрицательный ПЦР-тест на коронавирус со сроком действия 72 часа до въезда, сообщил болгарский минздрав.

Новые правила также коснутся граждан Испании и Кипра. Эти три страны, согласно списку минздрава, входят в оранжевую зону по степени распространения коронавируса. Граждане из стран зеленой зоны могут въезжать в Болгарию по наиболее облегченным требованиям, допуск в страну граждан из красной зоны закрыт, передает РИА «Новости».

По сравнению с другими странами из оранжевой зоны для России, Испании и Кипра введены дополнительные требования в связи с негативной динамикой эпидемиологической обстановки.

Россия с 28 июня возобновила авиасообщение с Болгарией.