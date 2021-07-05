Названы сроки завершения строительства опытного образца ИЛ-96-400М

Строительство опытного образца самолета ИЛ-96-400М планируется завершить в Воронеже в 2021 году, сообщается на портале органов власти Воронежской области.

В понедельник вице-премьер РФ Юрий Борисов в ходе рабочей поездки в Воронеж посетил Воронежский авиазавод (Воронежское авиастроительное объединение – ВАСО, входит в дивизион транспортной авиации «ОАК» госкорпорации «Ростех»), где осмотрел летно-испытательную станцию и поднялся на борт Ил-96-300, а также цеха, где собирают самолеты Ил-112В и Ил-96-400М.

«В этом году ВАСО планирует завершить постройку опытного образца самолета ИЛ-96-400М», – говорится в сообщении.

Ил-96-400М представляет собой глубокую модернизацию самолета Ил-96-300. Новая машина длиннее предыдущей версии на 9,5 м. Самолет имеет длину 64 м, размах крыла 60,1 м и высоту 15,7 м. Модернизация предполагает не только увеличение размеров и взлетной массы лайнера (она выросла на 20 т и составляет 270 т), но и полную замену навигационного оборудования. Самолет Ил-96-400М оснащен двигателями ПC-90А1.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, зачем РФ модернизирует созданный еще в советское время лайнер.