“Еле держится на ногах”: Порошенко с розовым лицом не мог связать слов после разгрома сборной Украины на Евро-2020

Украинские футболисты, в отличие от российских, сумели выйти из группы, обыграв Северную Македонию, а затем неожиданно победили национальную команду Швеции в 1/8 финала со счётом 2:1. Таким образом команде Незалежной впервые удалось дойти до четвертьфинала престижного турнира, что вызвало бурю ликования граждан.

Однако в четвертьфинале украинцы столкнулись с одной из сильнейших команд чемпионата – сборной Англии – и потерпели сокрушительное поражение со счётом 0-4. Поклонники испытывали смешанные, но очень яркие эмоции: кто-то хвалил футболистов за достойное выступление, а кто-то горевал из-за разгрома команды. Не оказался в стороне и бывший президент Украины Пётр Порошенко.

В “Фейсбуке” появилась видеозапись, на которой политик даёт интервью после скандального матча. Изрядно порозовевший Порошенко пытался хвалить национальную сборную и рассуждать о турнире, однако ему с трудом удалось связывать слова. Пользователи Сети заподозрили, что экс-президент взялся за старое и с горя “принял на душу”, пишет Life.ru.

Комментаторы отметили, что Пётр Порошенко едва держится на ногах, но осуждать политика не стали. Некоторые даже признались, что тоже приложились к бутылке на эмоциях. Другие же предположили, что на самом деле политик просто всю ночь не спал, переживая за команду и разделили его чувства, похвалив украинских футболистов за хорошую игру.