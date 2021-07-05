 

Мнение: Россия не планирует ввод войск в Афганистан

05.07.2021, 20:40, Разное
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Москва сегодня прояснила свою позицию относительно происходящего в Афганистане.

1. О каком-либо вводе войск в Афганистан для поддержки местного правительства речь не идет.
2. Военная помощь Таджикистану, в случае чего, будет оказываться в рамках плановых мероприятий ОДКБ.
3. Консульство РФ в Мазари-Шарифе остановило свою работу из-за осложнившейся военной обстановки.
4. Вчера посол России в Кабуле заявил, что непосредственной угрозы России Талибан не несет и у боевиков пока недостаточно сил, чтобы с ходу захватить Кабул. Ранее, схожую позицию озвучивал спец.представитель Путина по Афганистану Замир Кобулов, акцентируя внимание на том, что Талибан не представляет угрозы для России и соседей Афганистана.

В общем, будет поддержка Таджикистана и наблюдение за Талибаном. А там уже будут смотреть, что талибы будут делать.

Между тем, Талибан сегодня объявил, что все иностранные войска, которые не свалят до 11 сентября из Афганистана будут считаться оккупантами и являться целями для атак. Таким образом Талибан прокомментировал планы США оставить в Афганистане до 1000 солдат и планы Турции по удержании аэропорта Кабула. Согласно договоренностям в Дохе, Талибан взял на себя обязательства не нападать на войска США и НАТО во время вывода войск. Теперь же Талибан напоминает о дедлайне, после которого обязательство (а Талибан его в основном выполняет), перестанет действовать.

За сутки через границу с Таджикистаном от талибов бежало более 1000 солдат и пограничников. До 250 человек за сутки сдались в плен. По данным Таджикистана, Талибан контролирует уже 70% из 1430 км границы Афганистана и Таджикистана. Предпосылок к изменению цифр контроля в пользу правительства практически нет. Правительство бросает наиболее боеспособные силы на удержание крупных городов и на борьбу за погранпереходы и гос.границу сил банально не хватает, чем и пользуется Талибан, действуя либо в условиях тотального разложения силового аппарата в провинциях, либо в условиях вакуума силы.

Источник: Colonel Cassad



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