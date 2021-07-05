Мнение: Убытки из-за стресса, цифровые профессии и рост производительности труда

1. Мировая экономика могла бы работать на 10% эффективнее, если бы люди меньше нервничали на рабочем месте, если бы они были лучше вовлечены в работу и чувствовали к себе больше уважения. Проблема актуальна и для России – нервничаем мы меньше, чем какие-нибудь американцы, однако показатели вовлечённости и уважительности у нас низки:

https://lenta.ru/news/2021/06/15/stress/

Стресс на рабочем месте обходится мировой экономике в 8,1 триллиона долларов. Такую оценку дали аналитики компании Gallup в исследовании State of the Global Workplace.

Семь из десяти сотрудников испытывают трудности или страдают на рабочем месте, а 80 процентов не вовлечены активно в трудовой процесс. Из-за этого падает производительность труда, глобальная экономика теряет почти 10 процентов ВВП ежегодно.

В пандемию вовлеченность сотрудников сократилась на два процентных пункта (до 20 процентов). Около 45 процентов ощутили последствия пандемии: каждый второй из них заявил о падении доходов, 53 процента вынуждены были приостановить работу, 32 процента потеряли должность или бизнес. Всего 43 процента почти каждый день испытывают на работе стресс, 41 процент — беспокойство, 24 и 25 процентов — ярость и печаль соответственно.

Больше всего стрессу подвержены работники США и Канады, за год их уровень стресса подскочил на восемь процентных пунктов, до 57 процентов. В России 23 процента сотрудников чувствуют свою вовлеченность в трудовой процесс, около 19 процентов испытывают стресс, беспокойство — 23 процента, гнев — 14 процентов (самый маленький показатель показатель среди стран СНГ), и печаль — 20 процентов. Однако только 12 процентов чувствуют к себе уважительное отношение на работе.

Снизить стресс можно путём повышения общей деловой и профессиональной культуры, да и вообще культуры в целом. «Рубить правду-матку», то есть быть токсичным нытиком, к сожалению, пока что считается нормальным.

Большое значение имеет также транспортная и цифровая инфраструктура: скажем, если вы комфортно и быстро добираетесь на работу на удобном транспорте, либо вообще работаете удалённо, то вы не получаете дозу негатива перед началом рабочего дня (например, после тряски и давки в переполненной маршрутке или в метро).

Ещё один очевидный способ снизить стресс и повысить к себе уважение – это делать работу хорошо. Но для этого нужно работать над собой, повышать свои навыки, постоянно изучать что-то новое, а также правильно выбирать себе профессию, чтобы она была вам реально интересна. Надеюсь, когда-нибудь всем этим навыкам будут учить вот прямо в школе.

2. Недавно мы с вами обсуждали большую проблему России: в отличие от жителей западных стран, россияне в подавляющем большинстве не хотят переобучаться в период своей взрослой жизни, считая, что однажды полученный ими диплом должен кормить их всегда. В наше время, когда общество и технологии развиваются бурно и стремительно, это приводит к быстрому устареванию навыков российской рабочей силы.

Читательница statistiki указывает, что в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» в прошлом году почти 40 тысяч человек бесплатно переобучились (либо получили допобразование) на современные цифровые профессии.

Смотрите, однако, какая у нас, оказывается, есть крутая программа переподготовки кадров.

https://цифровыепрофессии.рф/results2020

Правда, по-моему, в новом учебном году (заявки будут принимать с 1 июля) гражданам компенсируют только 50% стоимости переобучения.

Приятно, что 20% переобучившихся – это учителя и преподаватели. Ещё несколько процентов – медицинские работники. Вот конкретно каким профессиям их обучили:

В 2020 году самым выбираемым направлением среди слушателей стал цифровой маркетинг и медиа – такие программы выбрали 10 598 человек. Также в пятерку самых популярных направлений попали цифровой дизайн – 4 977 обученных, программирование и создание ИТ-продуктов – 4 846 слушателей, большие данные – 3 570 человек, системное администрирование – 3 538 слушателей.

Больше всего людей записались на курсы базового – то есть среднего уровня: 61%. Программы начального уровня выбрали 32% участников, а продвинутого – только 7%.

Самым популярным курсов среди педагогов стал курс по цифровому дизайну и интерактивным образовательным технологиям. Также среди учителей пользовались высоким спросом такие программы, как «Цифровые сервисы и интерактивные среды дистанционного взаимодействия в условиях сложной санитарно-эпидемиологической обстановки», «Технологии цифрового образования», «Цифровая грамотность преподавателя», «Создание сайтов на платформе Tilda», «Цифровой инструментарий и дизайн в профессиональной деятельности педагога и бизнес-тренера», «Информационно-коммуникационные технологии в педагогической деятельности», «Использование цифровых технологий в повседневной жизни человека» и «Графический дизайн».

Врачи и медработники выбирали программы в таких направлениях, как цифровой маркетинг и медиа, большие данные, кибербезопасность и защита данных, программирование и создание ИТ-продуктов.

Проблема в том, что 40 тысяч человек – это менее 0,1% российской рабочей силы. Такими темпами на переобучение всех тех российских сотрудников, которые нуждаются в модернизации своих навыков, понадобятся сотни лет.

3. Национальный проект по повышению производительности труда шагает по России. Авторы проекта рапортуют об успехах и утверждают, что в отдельных случаях им удалось научить предприятия работать вдвое лучше, а их сотрудников – чуть ли не в пять раз быстрее:

https://luckyea77.livejournal.com/3936286.html

Повысить производительность труда и увеличить выработку на одного сотрудника до 4,5 раза удалось в этом году более чем двум тысячам предприятий-участников национального проекта “Повышение производительности труда и поддержка занятости”. Такие данные приводит АНО “Национальные приоритеты”.

“При поддержке экспертов нацпроекта 11 предприятиям удалось значительно увеличить выработку, в отдельных случаях до 4,5 раза, – рассказали в “Национальных приоритетах”. – Всего в проекте приняли участие свыше 2 тысяч предприятий из 66 субъектов РФ, заявки на участие в нацпроекте подали более 3,6 тысячи компаний. За год проведено 3,3 тысячи тренингов и мастер-классов по росту производительности”.

Кроме того, в острый период пандемии эксперты “Федерального центра компетенций в сфере производительности” (ФЦК) оказали помощь предприятиям, выпускающим товары, необходимые для борьбы с COVID-2019 (защитные маски, противовирусные костюмы, дезинфицирующие средства, автомобили скорой помощи), уточнили в “Национальных приоритетах”.

Национальный проект “Производительность труда и поддержка занятости” помогает предприятиям в создании производственной системы, наведении фундаментального порядка на производстве, а теперь будет содействовать ускоренной цифровизации производственного процесса. Текущая цель национального проекта – рост производительности на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики не ниже 5% в год к 2024 году.

Специалисты ФЦК успели завершить комплекс работ на 11 предприятиях. Рост производительности на них составил от 18 до 200%, сказали в АНО “Национальные приоритеты”. Там констатировали, что все ключевые задачи нацпроекта были выполнены несмотря на ограничения, возникшие из-за пандемии коронавируса. Были вовлечены более 2 тысяч предприятий, обучено по программе профессиональной переподготовки управленческих кадров 4400 человек, сотрудники 330 предприятий получили помощь в выходе на экспорт (заключено 149 первых в их деятельности экспортных контрактов стоимостью более 5 млрд рублей). Также более 18 тысяч сотрудников освоили инструменты бережливого производства. В 45 субъектах страны созданы региональные центры компетенций.

“Создана “база лучших практик” для регионов. Она содержит инструменты, практические советы, накопленный опыт реализации мероприятий, – продолжили в АНО “Национальные приоритеты”. – Такая база поможет лучше ориентироваться в управлении мероприятиями нацпроекта его участникам и, в особенности, регионам, которые только вступают в нацпроект”.

Отдельный важный результат этого года – ввод в промышленную эксплуатацию информационной платформы Производительность.рф, которая создана для обмена лучшими практиками в этой сфере, обучения сотрудников методам повышения производительности труда и взаимодействия между всеми участниками нацпроекта, отметили в “Национальных приоритетах”. На платформе уже зарегистрировано более 8 тысяч предприятий и 30 тысяч пользователей. Ежедневно платформу посещают более 1 тыс. человек.