Путин пожалел вдову. Не более того – Личное мнение

Пока ещё жена Костика Богомолова — некрасивая и неумная Ксюша — сделала очередное громкое заявление.



Фото: Соцсети

Пожалуй, процитирую:

Знаете, почему я в этой стране такая одна? Потому что у меня нет функции давать заднюю скорость. Я не ссу. Поэтому я богатая белая цисгендерная женщина, которая делает, что хочет, и у неё получается.

Видите явный дефект логики?

Его и обсудим.

Ксюшадь решила, что она — «богатая белая цисгендерная женщина, которая делает, что хочет, и у неё получается», потому что не ссыт.

Ну, вот что у неё — в большой лысеющей башке? Прокладка?

Ксюш, ты белая женщина, потому что такой уродилась, а не потому, что не ссышь. Сюда же отнесём и твою цисгендерность (это когда гендерная идентичность совпадает с данным при рождении полом). Генетический текст у тебя такой, понимаешь?

Что касается твоего богатства, то оно — заслуга твоего папочки. Он дал тебе роскошный старт в тот момент, когда практически всё население страны выживало на грани нищеты. Людям по полгода не платили зарплату.

Лично я помню продукты по талонам, о чём ты — моя ровесница — понятия, уверена, не имеешь.

Пока ты срала в золотой унитаз и сбегала от охраны в окно, поужинав чёрной икрой, мы стояли в многочасовых очередях за жёсткими синими цыплятами, из которых потом наши матери пытались приготовить что-то более-менее съедобное на малогабаритных кухнях в «хрущёвках» и «панельках».



Фото: Соцсети

Ты родилась с золотой ложкой во рту, как та же Перис Хилтон, которую ты, в своё время, крайне бездарно копслеила. Только Перис — умнее тебя: у неё хватает такта не строить из себя селф-мейд вумен.

Теперь — к вопросу о том, почему ты делаешь, что хочешь, и тебе за это не прилетает.

Ответ — на фотографиях.



Фото: Соцсети

Много лет назад сердобольный Президент Путин пожалел вдову бывшего коллеги. На этом — всё. Твоей заслуги тут тоже нет: не ищи.

Вдова Анатолия Собчака — уже много лет важный сенатор, а ты уже много лет бездарно делаешь то, что хочешь.



Фото: Соцсети

Ну, а что касается того, получается у тебя или нет, то тут ты просрала практически весь данный тебе папочкой и мамочкой потенциал: в глазах общества ты так и осталось «блондинкой в шоколаде» с бревна «Дома 2». Не более того.

Скандальная светская львица.

Так выглядит правда.

Согласны?

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