Определено место строительства Главного храма министерства спорта РФ

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05.07.2021, 20:31, Разное
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Спустя три года после утверждения совместного постановления Минспорта РФ и РПЦ МП «О строительстве главного спортивного храма страны» определено место возведения культового сооружения.

Им станет ныне заброшенный стадион «Юных пионеров» в Москве.

Стадион «Юных пионеров» или СЮП, как называют его в народе, был заложен в 1911 году. По инициативе правительства Москвы именно здесь появилась первая специализированная футбольная площадка в городе. Стадион «Юных пионеров» подарил отечественному спорту многих великих и прославленных спортсменов — например, футболиста Игоря Нетто.

О выборе места уже положительно высказался заместитель председателя правительства по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко

– Место с традициями, намоленное, так скажем, многими поколениями болельщиков. Теперь осталось дождаться ввода в эксплуатацию, а там и не за горами большие спортивные победы нашей Отчизны, — прокомментировал чиновник.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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