Платье с зеленым лиственным принтом и кимоно: летние вещи, которые стоит добавить в свой гардероб уже сегодня

Летом мы, как правило, мы надеваем короткие шорты и платья средней длины, но и это не приносит облегчения в сильный зной. Кажется, что почти невозможно победить жару. Это время, когда мода обычно приравнивается к идеологии “чем больше обнаженного тела, тем лучше”, но кто сказал, что вам нужно оголяться, если вы не хотите? Выглядеть стильно и в то же время скромно можно – вам просто нужно знать, как правильно сочетать летние вещи.

От свободных, накрахмаленных белых рубашек до более консервативных платьев – скромная одежда может быть максимально легкой. Читайте ниже и узнайте, как одеваться в жару.

Классическая белая рубашка

Идите классическим путем и купите простую белую рубашку. Этот проверенный вариант очень легко сочетается с любым нарядом и гарантирует, что вы будете чувствовать себя на высоте, независимо от того, по какому поводу вы наряжаетесь!

Вы можете использовать рубашку в повседневных образах или для стильных вечерних выходов. В конце концов, это вещь вне времени! Для дополнительного эффекта вы даже можете с рубашкой надеть костюм и галстук, этот образ сам по себе уникален и моден. Современная скромная одежда для лета не обязательно должна быть слишком простой — все, что вам нужно сделать, это проявить немного творчества и поработать с тем, что у вас есть.

Белая рубашка – это абсолютный атрибут в жаркое время года! Поскольку белый цвет не поглощает тепло, эта классическая вещь всегда оставляет ощущение легкости и свежести, даже когда воздух раскален до предела.

Платье с зеленым лиственным принтом

Ищете что-то, что позволит вам выглядеть модно и мило? Тогда выбирайте платья макси с яркими принтами в виде зеленой листвы, которые вы можете носить в консервативном стиле в теплое время года. Эти зеленые мотивы создают очень расслабляющую атмосферу, сохраняя при этом ваш наряд хорошо собранным, независимо от того, куда вы идете.

Вы даже можете надеть платье с длинными рукавами, и оно все равно будет выглядеть по-летнему свежо.

Короткие платья – не единственный вариант выглядеть модно. Вы можете носить платья-макси и выглядеть потрясающе. Скромная летняя одежда – это максимум комфорта без ущерба для стиля, и длинное струящееся платье определенно будет вашим фаворитом.

Гавайские мотивы

Когда дело доходит до консервативной одежды для лета, она не всегда должна быть однотонной. Подумайте об ананасовых коктейлях и волнах, разбивающихся о берег, или о кокосовых пальмах, мягко покачивающихся на ветру, и о песке под вашими ногами. С одной только этой живописной мыслью вы уже можете представить, каким должен быть идеальный наряд, не так ли? Этот цветочный топ в гавайском стиле определенно подойдет! Объем обеспечит вам комфорт в течение всего дня.

Игривые цвета топа выглядят ярко и очень привлекательно. Это отличный способ получить ту веселую тропическую атмосферу, которая идеально подходит для этого сезона. Не бойтесь консервативно одеваться в жаркую погоду с помощью своих смелых и ярких топов!

Максимально используйте свое кимоно

Скромная одежда также может быть универсальной. Вам не нужно постоянно менять наряды каждый сезон. Хитрость в том, чтобы смешивать, сочетать и каждый раз накладывать его поверх другого наряда!

Цветочные кимоно – это гибкие изделия, которые вы можете носить летом, весной, осенью и зимой! Это зависит от того, какую одежду вы с ним скомбинируете.

Разбавьте ансамбль цветочного кимоно джинсами и соломенной сумкой, чтобы создать мягкий, повседневный образ для ваших летних прогулок или выездов. Сделайте свои наряды более динамичными и веселыми с помощью цветочных нарядов, которые излучают мягкую женственность. Вы даже можете использовать свое кимоно поверх купальника, когда находитесь на пляже!

Одежда для работы в офисе

Давайте посмотрим правде в глаза — летом нам все равно нужно ходить на работу. Вы будете проводить большую часть своих дней в офисе, даже если пляж зовет вас и манит! Но вы можете изменить свой офисный облик при помощи скромной летней одежды для работы.

Вот наш главный совет: инвестируйте в пару кюлотов. Они выглядят более расслабленными, чем ваши обычные брюки, но все равно очень подходят для офиса.

Самое замечательное в кюлотах то, что они являются легким переходным элементом от рабочего времени к нерабочему! Все, что вам нужно сделать, это сменить верхнюю часть, с которой вы их сочетаете, и все готово.

Рубашка с длинным рукавом на пуговицах отлично подходит для офиса, но вы можете сменить ее на повседневный топ, когда придет время повеселиться вечером. Кроме того, вы можете носить свою скромную свободную одежду для лета в течение всего года, не беспокоясь о полной перестройке гардероба каждый раз, когда меняется сезон!

Еще одна вневременная консервативная одежда для лета, к которой вы можете возвращаться в теплое время года, – это длинные платья в цветочек. Они всегда в фаворе, так как вы никогда не ошибетесь с цветочными принтами — просто соедините их с милой сумочкой и сандалиями, и вы готовы к встрече с друзьями! Летом, придерживаясь пастельных тонов и преобладающих белоснежных мотивов, вы будете выглядеть свежо даже в длинном платье.

Если вы хотите привлечь внимание, наденьте что-нибудь яркое, например желтое и красное. Может быть, хотите чего-нибудь более знойного и драматичного? Сочетайте темно-синий и темно-фиолетовый цвет!

Выбирайте натуральные ткани

Стильная скромная одежда для лета — это не только топы. Вы также можете экспериментировать с вашими юбками. Одежда из хлопка идеально подходит для жаркой погоды, потому что она легкая и дышащая. Она может легко впитывать пот, оставляя вас свежими в течение всего дня.

С одеждой из хлопчатобумажной ткани вам не будет неудобно, даже если ваш наряд длинный. Это открывает перед вами совершенно новые возможности, даже когда на улице жарко!

Есть множество способов стилизовать свои скромные наряды летом, не надевая обнажающие кожу вещи. В конце концов, мода – это самовыражение. Вы все еще можете сохранить свой консервативный стиль в жаркое время года.