Предугадываем тенденции: 6 типов джинсов, которые будут носить этой осенью (но самым стильным лучше купить их уже сейчас)

Если вы носите джинсы с понедельника по воскресенье, эта статья для вас. Мы расскажем вам, какие модели будут в тренде в следующем сезоне, чтобы вы могли предвидеть тенденции и купить их прямо сейчас (некоторые из них уже есть в продаже).

Джинсы являются основным предметом гардероба, они идеально подходят для создания повседневных, удобных и непринужденных образов. Хотя у вас, наверняка, есть модели, которые никогда не выходят из моды, правда в том, что эти брюки из денима тоже меняются в соответствии с современными тенденциями.

Сегодня мы хотим рассказать вам о 6 типах джинсов, которые будут чаще всего носить осенью – зимой 2021-2022. Само собой разумеется, что скинни – это вечная классика, которая переживает сезон за сезоном (и мы не будем прощаться надолго), но правда в том, что более широкие модели будут на пике популярности.

Однотонный темный деним

Подиумы подтверждают, что темные однотонные джинсы будут одними из самых востребованных в сезоне осень-зима 2021-2022. Простые, свободные и вневременные модели не выходят из моды и переживут смену сезона. Сочетайте их с вещами бежевого, верблюжьего и землистого оттенка, создавая очень модный контраст.

Широкие джинсы

Если вы хотите опережать тенденции и быть первым, кто наденет темные джинсы, эта модель – настоящий хит. Широкие штанины, высокая талия и соответствующий защип на талии для придания стиля. Такие джинсы подходят всем типам фигур и корректируют силуэт, так как визуально удлиняют ноги. Носите их с босоножками на высоком каблуке летом и с ковбойскими сапогами осенью.

Бежевые джинсы

Цветные джинсы в этом сезоне произвели настоящую революцию. В преддверии осени тенденция сохраняется, но джинсы окрашены в более нейтральные тона, такие как бежевые.

Они универсальны и легко сочетаются с другими предметами гардероба. Комбинируйте их с одеждой той же цветовой гаммы и получите монохромный образ.

Прямые джинсы с завышенной талией

Бежевые джинсы будут часто носить этой осенью – зимой 2021-2022, но они также просто необходимы для создания летних образов. Выбирайте модели с высокой талией, прямым и свободным кроем. Самое лучшее, что они уже есть в продаже!

Джинсы 90-х

Если в вашем гардеробе до сих пор нет широких джинсов, мы рекомендуем те, что в стиле 90-х. Они изготовлены из 100-процентного органического хлопка и идеально подходят для ношения летом. Они отлично смотрятся с босоножками на платформе!

Прямые джинсы

Джинсы прямого кроя останутся в тренде. Их успех связан с тем, что они адаптируются ко всем типам телосложения и визуально удлиняют ноги.

Джинсы с разрезом

Любимый стиль Виктории Бекхэм в виде брюк стал трендом этой весны-лета, и в следующем сезоне мы увидим бум джинсов с разрезом. Они идеально подходят для девушек невысокого роста, потому что оставляют голеностоп без прикрытия и значительно удлиняют ноги (а если вы наденете их на каблуках или платформах, вы сможете усилить этот эффект).

Джинсы с асимметричной посадкой

Джинсы с асимметричной посадкой, также известные как кроссоверы, смотрятся очень свежо.

Они характеризуются тем, что пуговица находится сбоку и в более низком месте, чем обычно, поэтому молния однобокая, а эффект V-образного выреза достигается с большой силой.