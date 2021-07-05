Мнение: Когда умрет Миро?

Смерть любого человека – это закат. У кого-то красивый, у кого-то – не очень… После заката наступает ночь, но потом обязательно приходит рассвет. А смерть – это закат навсегда земной жизни человека.

Каждый раз, когда умирает кто-то из известных людей, в ТОПе появляется пост Лены Миро «Зачем умер…».

Сегодня на 82-м году жизни скончался режиссер Владимир Меньшов. Это конечно же большая трагедия и утрата для всех, кто ценил и любил Владимира Валентиновича…. Сегодня Миро изменила привычному лекалу, сегодня Миро негодует. Миро написала «Зачем убили Меньшова?» Миро сурово требует ответ на вопрос, кто заразил режиссером коронавирусом…

Столько дерьма в этом коротеньком тексте, что невольно становится искренне жалко эту симпатичную девушку. Потому что умрет…. И умрет не от коронавирсуса или инсульта. Миро, думаю, завершит свою земную жизнь от токсикоза, вызванного переизбытком дерьма в её хрупком организме. И закат Миро будет не таким уж сипатичным, какой она выглядит сейчас…

Потому и жалко мне Миро. Нельзя жить, так яростно ненавидя все человечество… Вредно это…. Но пусть Миро живет. Пусть долго живет….

Фотография отсюда

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