Знал бы прикуп — взял бы лодку

Сочи и окрестности накрыло волной проливных дождей. Посмотрите на фото последствий стихии.



Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи реки вышли из берегов после ливней. МЧС просит людей не выходить в море, возможна эвакуация. В городе около месячной нормы осадков выпало за 4 июля и ночь на 5 июля. По данным властей, на реке Хоста утром 5 июля превышена опасная отметка в 336 см, на реке Псезуапсе достигнута опасная отметка в 420 см.

Пляжи в Сочи сейчас закрыты, на них усилено дежурство спасателей. Сами пляжные территории значительно повреждены из-за непогоды. В городе объявлено штормовое предупреждение. МЧС призвало воздержаться от выхода в горно-лесную местность и попросило не выходить в море или внутренние водоемы, а также не гулять на набережных и берегоукрепительных сооружениях.

Как сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский, сильные дожди, затопили некоторые улицы города, также подтоплен технический этаж больницы. «Ситуация с подтоплением технических помещений в подвале и на первом этаже Городской больницы №3 в Хосте находится под контролем спасателей, угрозы для жизни и здоровья пациентов и персонала больницы нет, вода пошла на спад», — утверждает глава города.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Власти Сочи попросили жителей подготовить документы и вещи первой необходимости на случай эвакуации. Спасательные экипажи заявили, что готовы провести эвакуацию людей. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев уже поручил подготовиться к эвакуации людей из возможных мест подтопления в Сочи и подготовить пункты временного размещения с трехдневным запасом еды.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Накануне на улице Фрунзе в Адлерском районе при падении дерева погиб один человек, пострадали двое. Одного из пострадавших доставили с травмами в больницу, второй от госпитализации отказался.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В Сочи из-за сильных осадков произошел подъем уровня воды в реках Мацеста, Хоста, Кудепста, Херота, Псоу, Мзымта до неблагоприятных отметок. На город обрушился ливень со шквалистым ветром, дождь еще продолжается.

По данным ГУ МЧС по Краснодарскому краю, наблюдались падения деревьев, частично была повреждена кровля многоквартирного дома. Всего ветром повалило 34 дерева, семь населенных пунктов локально остались без света.

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

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