На что обратить внимание, подбирая удобный гардероб: советы стилиста Кати Гуссе

Современные женщины предпочитают сочетать моду с комфортом и функциональностью. Неудивительно, что сейчас многие стали отдавать предпочтение спортивному стилю в одежде. Скажу сразу, что спортивный стиль и спортивная одежда – разные вещи. Спортивная одежда предназначена исключительно для занятий спортом, в то время как вещи спортивного стиля уместны для выхода в свет. Его отличительная черта – универсальность. Он – основа повседневной одежды, правда, с недавних пор его элементы стали прослеживаться и в деловых костюмах. Интересно то, что спортивный стиль появился как раз благодаря деловому стилю: в XIX веке английские джентльмены имели привычку ходить в горы, но обычная повседневная одежда (которая все равно выглядела очень достойно и официально, и была всегда сшита на заказ) не подходила для подобного рода занятий. Подобный запрос общества просто не мог остаться без внимания, нашлись предприимчивые люди, которые открыли магазины с одеждой, подходящей для активного вида отдыха.

Широкую популярность этот стиль одежды получил благодаря таким известным модельерам, как Коко Шанель (та еще любительница прогулок на яхте и катания на лыжах), популяризовали, конечно, спортивный стиль Reebok, Lacoste, Adidas и прочие. Спортивный стиль всегда ассоциируется с молодостью, здоровьем, задором, раскованностью, целеустремленностью. Этот стиль выбирают уверенные в себе люди, которым нравится многофункциональность в одежде, комфорт, который достигается за счет простоты кроя, свободных фасонов и трапециевидных силуэтов.

Если вы обратили внимание на этот стиль в одежде и собираетесь его активно использовать, то вам нужно понять, какие предметы гардероба составляют его базу:

1. Брюки – афгани, джоггеры, бананы, чиносы, джинсы и леггинсы;

2. Юбки – мини или джинсовые, парусиновые миди;

3. Шорты – бермуды, боксеры, велосипедки и карго;

4. Толстовки, борцовки, тельняшки, поло, рубашки в клетку;

5. Майки и топы;

6. Водолазки, свитера с геометрией, свитшоты, худи;

7. Куртки анораки, американки, бомберы, парки, ветровки, пуховики и т.д.

Однако не стоит думать, что предметы гардероба в спортивном стиле ограничиваются вышеназванными, сюда прекрасно подойдут платья-поло, платья-рубашки, трикотажные сарафаны и другая одежда, которая соответствует духу стиля. Не стоит загонять себя в рамки, учитесь выбирать одежду.

Если вы боитесь ошибиться, подбирая свой стиль в одежде, обратите внимание на шопинг-листы. Они включают в себя всю необходимую информацию и там есть примеры- коллажи. Создавая свой шопинг-лист, я всегда особое внимание уделяю коллажам и даю в них ссылки на одежду из листа. Я считаю, это правильно. Человек смотрит на коллаж и понимает, как ему стилизовать вещи, плюс у него сразу есть ссылки, он может купить все необходимое. Или человек смотрит на коллаж и понимает, что у него есть такой же похожий жакет и обувь, но ему не хватает, например, топа и юбки. Это такой очень рационализированный подход для быстрого и удобного шоппинга: для занятых женщин, для тех, кто хочет хорошо выглядеть, но не хочет при этом проводить часы-часы-часы в магазинах, при этом покупая вещи абсолютно разрозненно и оказываясь в ситуации “полный шкаф, а надеть нечего”.