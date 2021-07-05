Мнение: Туризм на Кубе – второй сезон

Народ все-таки ленив, нелюбопытен и туп до предела. Прочитал сегодня про бушующий скандал с туристами на Кубе – сразу вспомнил, что у меня в ЖЖ уже была не так давно душераздирающая история про туристическую пару, которую власти Кубы буквально захватили в “ковид-плен”. Я еще тогда писал, что это такая в мире появилась новая форма пиратства – захвата заложников под предлогом ковида: развесившие уши туристы прилетают в какой-нибудь “туристический рай”, а их там вместо отдыха забирают в какой-нибудь ковидарий и держат до тех пор, пока они не откупятся. После чего вышвыривают без разговоров. “Некоторые возвращаются, так и не отдохнув”, – точно как в старом анекдоте.

Вот отрывок из того поста (был у меня в ЖЖ в январе): “Из нашего самолёта было 8 человек с пцр+, мой муж в числе “счастливчиков”. Хочу отдельное внимание обратить, что ни разу не было ни одного случая, чтобы из пары пцр был положительным у обоих, чтобы вот прям приехала семья и они болеют. Выцепляют по одному, перевозят в отель-обсерватор, остальных запирают в номере как контактных. В турфирмах говорят, вы не волнуйтесь, обсерватор это отель 4*, там хорошо, туристы продолжают отдыхать, купаться. Ну, нет. Точнее это конечно отель и на здании написано 4*, но доступ к морю конечно закрыт, а бассейны стоят пустые, вся территория в бедственнлм положении, проходы перетянуты желтыми лентами, людям можно выходить во двор и это огромный плюс, но это буквально клочок выжженной земли, где они просто кучкуются на пластиковых стульях”.

Несчастная туристка, которую разлучили с мужем и оставили на пластиковом стуле наслаждаться отдыхом в одиночестве, писала тогда, в январе: “Перенести дату вылета, простейшая процедура, невозможно: кубинский гид говорит, что это делают в Москве, а московский, что на Кубе, и ну просто ничего с этим не сделать. Но это всё узнаешь потом. Первые сутки я рыдала не останавливаясь, тк думала, что мужа увезли в настоящий госпиталь с реальными больными, и что он тут умрет к чертям собачьим. Потом я начала сходить с ума от одиночества и тревоги…” и т.д.

Вроде с Кубой после этого (а ведь случай был громкий, его широко обсуждали по сетям) все должно было быть ясно. Но нет, как бы не так – туристы из РФ все равно бездумно туда пошли, как форель на нерест. Ну и их там снова поимели, уже по полному беспределу. Сейчас на Кубе в ковидных застенках томятся уже 150 человек из России зараз. Особая хохма, что из них большая часть не только не имеет никаких симптомов, но и привитые! Лишнее доказательство абсолютной бессмысленности прививок – которые, как видим, ни от чего не защищают не только в медицинском, но и в социально-бытовом смысле…

“ТАСС. На Кубе изолировали не менее 150 туристов из России из-за подозрения на COVID-19

Большая часть туристов не имеют симптомов, а также ранее сделали прививки от коронавируса. Большая часть изолированных из-за подозрения на заражение коронавирусной инфекцией российских туристов на Кубе не имеют симптомов, а также ранее сделали прививки от COVID-19 в России. Об этом говорится в обращении туристов, полученном ТАСС. “Все пассажиры прилетели с отрицательными ПЦР-тестами на ковид, сделанными в России, как требуется, не позднее чем за 72 часа до вылета. <…> Среди (якобы) зараженных ковидом большая часть привита от коронавируса и имеет на руках COVID-паспорта”.

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