 

Патрульных, остановивших нардепа Брагаря, отстранили от исполнения обязанностей – глава Нацполиции

05.07.2021, 20:04, Новости дня
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По его словам, департамент внутренней безопасности Нацполиции “собирает все имеющиеся видеозаписи и свидетельства, чтобы установить полную и объективную картину произошедшего”.

“Поскольку боди-камеры на полицейских были выключены в начале инцидента, что является нарушением инструкции, через несколько дней получим и результаты экспертизы”, – отметил Клименко.

Он добавил, что “лично встретился с Евгением Брагарем и выслушал его позицию”.

https://www.facebook.com/iklymenko.fb/posts/218966126898367

Контекст:

“Новини.Live” сообщали, что Брагаря, который находился за рулем не принадлежащей ему Toyota Camry, остановили в Киеве 3 июля около 22.00. Нардеп рассказал в Facebook, что причиной остановки была неработающая лампочка подсветки заднего номера. “Патрульные не представились и начали сразу хамить. Несколько раз с выключенной боди-камерой намекали на взятку. После моего категорического отказа давать взятку меня обвинили в том, что я якобы нахожусь в состоянии наркотического опьянения”, – рассказал нардеп. Он также продемонстрировал в Facebook отрицательный результат независимого теста на наркотики.

Позже в патрульной полиции уведомили о начале служебной проверки по фактам, изложенным Брагарем в соцсети.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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