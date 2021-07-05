Кейт Миддлтон самоизолировалась после контакта с зараженным COVID-19

Герцогиня уже отменила все запланированные встречи и мероприятия. Об этом в понедельник, 5 июля, написало BBC со ссылкой на сообщение Кенсингтонского дворца.

“Ее Королевское Высочество не ощущает никаких симптомов, но придерживается всех соответствующих правительственных инструкций и самоизолируется дома”, – уточняется в сообщении.

В статье подчеркивается, что 39-летняя герцогиня была предупреждена о контакте с инфицированным человеком еще днем 2 июля после того, как провела большую часть дня на Уимблдоне. Кто именно был заражен, не уточняется. При этом отмечается, что Кейт Миддлтон придерживалась всех карантинных требований.

По словам источника во дворце, перед этими мероприятиями герцогиня проходила тесты и они оба были отрицательными. В конце мая она сделала прививку от коронавируса.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитываю троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.

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