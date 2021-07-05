 

Human Rights Watch заявила о пытках женщин в ОРДЛО

05.07.2021, 20:04, Новости дня
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Правозащитники получили информацию о нескольких женщинах, удерживаемых в “ДНР” по “явно сфабрикованным обвинениям в шпионаже”, у которых серьезные проблемы со здоровьем”.

“Одна женщина была беременна, когда ее задержали в мае 2021 года, две другие страдали серьезными заболеваниями, по поводу которых они не получали лечения, а четвертая подвергалась пыткам и содержалась без связи с внешним миром”, – отметили в организации.

В Human Rights Watch подчеркнули, что всех задержанных должны немедленно освободить.

“Пытки и другие виды жестокого обращения со стороны вооруженных групп выражаются в их жестоком обращении с женщинами, содержащимся под стражей. Насколько нам известно, многие задержанные содержатся без связи с внешним миром, в ужасающих условиях и без доступа к справедливому судебному процессу или надлежащей медицинской помощи”, – сказала старший исследователь Human Rights Watch по Европе и Центральной Азии Юлия Горбунова.

По данным правозащитников, речь идет о беременной Оксане Паршиной, которую удерживают с 14 мая этого года, Натале Стаценко, которую держат в плену с июля 2019-го, Елене Зайцевой, арестованной в марте 2019 года,  и Ольге Мозолевской, которая провела четыре года без связи с внешним миром. Ни одна из этих женщин не получила надлежащей медицинской помощи в заключении.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В местах лишения свободы на территории временно оккупированных Донецкой и Луганской областей боевики удерживают 405 граждан Украины. Об этом 28 июня заявила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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