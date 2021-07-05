 

Глава Росмолодежи: 60 тыс. молодых людей получат туры по стране в 2021 году

05.07.2021, 20:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Около 60 тыс. человек, которые являются участниками проектов платформы «Россия – страна возможностей» или мероприятий общества «Знание», получат возможность совершить бесплатные турпоездки по стране в текущем году, сообщила руководитель Росмолодежи Ксения Разуваева.

«Было дано поручение президента в рамках послания федеральному собранию о программе молодежного туризма. Мы ее запускаем в самое ближайшее время вместе с Ростуризмом, вместе с платформой «Россия – страна возможностей», и порядка 60 тыс. человек смогут в этом году путешествовать по разным концам нашей страны абсолютно бесплатно, если они при этом являются участниками конкурсов платформы «Россия – страна возможностей» или принимают участие в мероприятиях общества «Знание», – сказала она в ходе онлайн-дискуссии, состоявшейся перед официальной церемонией открытия форума «Территория смыслов», ее слова приводит ТАСС.

Она также рассказала участникам дискуссии о линейке грантовых программ, созданной для молодежи России. «Кроме грантового конкурса Росмолодежи есть фонд президентских грантов. Институт развития интернета – тоже огромная возможность для тех, кто хочет создавать позитивный контент. Новая история – президентский фонд культурных инициатив, он совсем недавно учрежден, сейчас идет заявочная кампания. Если у вас есть творческие, культурные проекты, заходите сегодня и подавайте заявку. Это новые большие возможности с минимальным количеством ограничений с точки зрения правовой формы – проекты на грант могут подавать и НКО, и коммерческие организации», – подчеркнула Разуваева.

Форум «Территория смыслов» проводится с 2015 года, до 2018 года он проходил во Владимирской области. С 2019 года его площадкой стала мастерская управления «Сенеж» в Подмосковье. Форум этого года проходит с 5 июля по 12 августа в смешанном формате. В программе предусмотрено пять смен. На каждой смене около 350 человек будут находиться на площадке, еще около 650 – будут участвовать дистанционно на интернет-платформе «Россия – страна возможностей».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

22.06 / Матвиенко призвала сборную РФ по футболу «или играть, или не позориться»

21.01 / УП – Литва запретила въезд Киркорову за гастроли в Крыму

05.06 / В Китае на прохожих напал мужчина с ножом, есть погибшие

18.11 / Санду поблагодарила Путина за поздравление с победой на выборах

23.08 / NBC – жители Луизианы требуют ответов после убийства темнокожего мужчины полицейскими

29.08 / Эксперт прогнозирует победу Кобзева на выборах губернатора Иркутской области уже в первом туре

20.03 / Стали известны причины переноса пуска «Союза»

16.10 / Зеленский наградил Эрдогана

26.01 / В Дании фермерам выплатят $3 млрд за массовое уничтожение норок

21.05 / Основатель SuperJob и Канделаки объяснили популярность Илона Маска в России

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика