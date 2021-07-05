 

В Сочи из-за последствий ливней объявлен режим ЧС

05.07.2021, 20:02, Новости дня
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В курортном городе объявили режим ЧС, сочинцы пытаются спасти свои дома и имущество. МЧС предупредило о ливнях с грозой и шквалистым ветром до конца сегодняшних суток.

Спасатели и сочинцы с тревогой наблюдают за уровнем подъема рек. Жители курортного города помнят, как в июне 2015 года проливные дожди затопили Сочи, тогда были погибшие. В городской больнице № 3 в Хосте работают спасатели, откачивают воду из технического и первого этажа, информирует 74.ru.

 

Все пляжи Сочи закрыты, штормовое предупреждение продолжает действовать. Купание категорически запрещено, на пляжах выставлены ограждения, усилено дежурство матросов-спасателей. От стихии пострадали пляжные территории в Хостинском и Адлерском районах Сочи: они завалены мусором, деревьями, пляжное оборудование выведено из строя. В русле реки Агура в районе отеля «Алеан Спутник» в Хостинском районе образовался затор из бревен и спровоцировал подтопление близлежащей территории. Подтопления наблюдаются в районе пансионата «Бургас» в Кудепсте.

Жительница микрорайона рассказала, что ее дом находится фактически на берегу реки, вода затопила придомовую территорию и вошла в дом. «Смыло огород, в доме вода по колено, ничего не успели убрать. Мы так не плавали даже в 2015 году. Только сделали ремонт, теперь всю мебель и технику можно выбросить, – сказала женщина.

Откачивают воду из своих домов жители совхоза РФ и поселка Мирный. После того как был построен Олимпийский парк, их дома оказались в низине. «Каждый хороший дождь мы тонем. Мы уже и ремонты не делаем, потому что бесполезно. Придомовые территории затоплены были еще вчера, сегодня вода пошла в дом», – рассказал житель Мирного Виктор.

Отмечается, что местные жители не ждут помощи властей. Они купили насосы и сами ликвидируют последствия стихии.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что критический уровень воды фиксируется в сочинских реках Хорота и Мацеста, жителей просят собрать вещи и документы на случай возможной эвакуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что купаться в Сочи на данный момент очень опасно, многие пляжи закрыты после разгула стихии.



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