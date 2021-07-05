Qualcomm анонсировал выход нового мощного процессора для ноутбуков
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
По словам экспертов, новый процессор Qualcomm станет достойным конкурентом известного Apple Silicon. Чип, анонс которого состоялся только что, выйдет под названием Snapdragon 888+, однако специалисты просят не путать его с почти «тезкой» Snapdragon 888, являющимся гораздо более слабым.
Производитель полагает большие надежды на новый процессор, думая, что он сможет помочь продвижению новых электронных устройств, которые выйдут с ним в комплекте.
В данном случае, речь идет о росте производительности на 40 или 50 процентов, говорят эксперты. Также разработчики пообещали, что процессоры станут потреблять меньше энергии, что само по себе снимет много проблем, в том числе и со временем автономной работы.
Смотреть комментарии → Комментариев нет