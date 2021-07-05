Qualcomm анонсировал выход нового мощного процессора для ноутбуков

По словам экспертов, новый процессор Qualcomm станет достойным конкурентом известного Apple Silicon. Чип, анонс которого состоялся только что, выйдет под названием Snapdragon 888+, однако специалисты просят не путать его с почти «тезкой» Snapdragon 888, являющимся гораздо более слабым.

Производитель полагает большие надежды на новый процессор, думая, что он сможет помочь продвижению новых электронных устройств, которые выйдут с ним в комплекте.

В данном случае, речь идет о росте производительности на 40 или 50 процентов, говорят эксперты. Также разработчики пообещали, что процессоры станут потреблять меньше энергии, что само по себе снимет много проблем, в том числе и со временем автономной работы.