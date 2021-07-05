Астрофизики и планетологи не исключают существование развитых цивилизаций в галактике

Астрофизики и планетологи не исключают наличия за пределами Солнечной системы разумных и развитых цивилизаций. Несмотря на это, шанс найти их у человечества крайне мал.

Астробиолог Джонти Хорнер рассказал, что в галактике Млечный Путь как минимум 400 млрд звёздных систем. В каждой есть около 5 планет. Все они расположены на разном удалении от звёзд в своих системах, но есть и такие, которые похожи на Землю. Экзопланеты не редкость, и некоторые из них находятся под пристальным наблюдением земных исследователей космического пространства. Хорнер отметил, что где-то на 1 млрд звёзд приходится одна система, в которой возможна разумная жизни. Таким образом в одном только Млечном Пути может быть до 400 цивилизаций. Похожее мнение и у Ребекки Аллен, являющейся экспертом по космическим технологиям. Она уверена, что представители других миров в корне отличаются от человека, но при этом обладают достаточным уровнем грамотности и цивилизованности, чтобы развивать технологии и посылать сигналы в космос.

Астрофизик Стивен Тингэй не критикует позицию своих коллег, но привносит и другое видение ситуации. Он убеждён, что жизнь во Вселенной непременно есть и человечество сможет в будущем даже найти этому подтверждения, обнаружив её следы. Вот только он сомневается, что представители других видов вступят с людьми в контакт. Всё дело в отсутствии цивилизации как таковой, ведь внеземными существами могут оказаться обычные бактерии или примитивные представители животного мира, способные выживать в экстремальных условиях.

Источник: www.mk.ru