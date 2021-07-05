 

Найденные в Китае артефакты могли оставить инопланетяне 3000 лет назад

05.07.2021, 19:58, Разное
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Найденные в Китае артефакты могли оставить инопланетные цивилизации 3000 лет назад, посещая Землю в то время. Речь идёт о масках причудливой формы с большими заострёнными ушами и выпученными глазами.
На юго-западе Китая археологи нашли странные маски и этим сразу же привлекли внимание сторонников теории заговоров. Сами артефакты имеют необычную форму, но повторяют очертания лица с небольшими изменениями. Несмотря на это, уфологи рассмотрели в них черты лица инопланетян и убеждены, что археологи нашли неопровержимые доказательства посещения Земли пришельцами. Подобный всплеск активности сторонников теорий заговоров обусловлен ещё и тем фактом, что в Китае власти решили изучить все запечатлённые свидетельства НЛО.

В свою очередь археологи из-за огромного интереса к маскам были вынуждены выступить с официальным заявлениям. В нём эксперты по древностям объяснили, что найденные предметы не являются инопланетными артефактами, а относятся к культуре Саньсиндуй и созданы они людьми, обладавшими развитой технологией литья предметов из бронзы.

Источник: planet-today.ru



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