Найденные в Китае артефакты могли оставить инопланетяне 3000 лет назад

Найденные в Китае артефакты могли оставить инопланетные цивилизации 3000 лет назад, посещая Землю в то время. Речь идёт о масках причудливой формы с большими заострёнными ушами и выпученными глазами.

На юго-западе Китая археологи нашли странные маски и этим сразу же привлекли внимание сторонников теории заговоров. Сами артефакты имеют необычную форму, но повторяют очертания лица с небольшими изменениями. Несмотря на это, уфологи рассмотрели в них черты лица инопланетян и убеждены, что археологи нашли неопровержимые доказательства посещения Земли пришельцами. Подобный всплеск активности сторонников теорий заговоров обусловлен ещё и тем фактом, что в Китае власти решили изучить все запечатлённые свидетельства НЛО.

В свою очередь археологи из-за огромного интереса к маскам были вынуждены выступить с официальным заявлениям. В нём эксперты по древностям объяснили, что найденные предметы не являются инопланетными артефактами, а относятся к культуре Саньсиндуй и созданы они людьми, обладавшими развитой технологией литья предметов из бронзы.

Источник: planet-today.ru