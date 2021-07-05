 

3-дюймовый суперкомпактный смартфон Mony Mist предлагают за 99 долларов

05.07.2021, 19:58, Разное
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На международном рынке мобильных устройств выходит новое суперкомпактное устройство. Смартфон Mony Mist с 3-дюймовым экраном получил ценник всего в 99 долларов.
В то время, как большинство производителей смартфонов состязаются в создании больших экранов, на рынок выходит рекордно маленький аппарат. Mony Mist получил корпус толщиной всего 11,5 миллиметра при длине и ширине соответственно в 89,5 и 45,5 миллиметра. Вес же по настоящему миниатюрного устройства составляет всего 75 грамм. Диагональ жидкокристаллического экрана самого компактного смартфона в мире — всего 3 дюйма. Разрешение дисплея 480 на 454 точки при соотношении сторон 16: 9.

Однако маленький размер гаджета не означает, что он слабый в техническом плане. Так, продуктивность и быстродействие аппарату обеспечивает четырехъядерная однокристальная система MT6735 от Mediatek с элементами Cortex-A53. Ядра работают на частоте до 1,3 ГГц, а дополняет их процессор графики Mali T720 и 3-гигабайтный чип оперативной памяти. Кроме того, гаджет ещё имеет неплохой запас автономности, для этого у него есть аккумулятор мощностью в 1250 мА•ч. Для хранения файлов предусмотрен 32-гигабайтный флэш-накопитель оперативной памяти. Основная камера девайса 13-мегапиксельная, фронтальный же объектив в левом верхнем углу дисплея получил VGA-разрешение 480 пикселей. Стоит отметить и оригинальный дизайн задней крышки, она выглядит так, будто Mony Mist оборудован квадрокамерой.

Изображение взято с: YouTube
«С коробки» гаджет работает на девятом поколении операционной системы Android. Несмотря на габариты, в устройство можно установить две SIM-карты, также он оснащен разъёмом USB-C. Суперкомпактный смартфон создан при помощи платформы Kickstarter. Соответственно и получить Mony Mist можно ниже его рыночной стоимости, всего за 99 долларов США. Такая возможность предусмотрена для участников финансирования проекта. Для розничных покупателей ценник будет порядка 150 долларов.

Источник: www.ixbt.com



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