 

МКБ поделился планами развития клиентской базы

05.07.2021, 19:52, Разное
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Планы развития банка основаны на сбалансированной модели. Она включает в себя развитие цифровых каналов и приложений, а также точечные открытия в крупных городах и сделки, поделился Полунин.

Он напомнил, что в рамках этой стратегии в конце прошлого и начале текущего года Московский кредитный банк запусти новое направление – МКБ Инвестиции, приобрел банк “Кольцо Урала”, перезапустил в обновленном цифровом формате предложения для малого и среднего бизнеса на базе дочернего банка.

МКБ планирует развивать базу за счет притока региональных клиентов и посредством новых каналов продаж. “Например, банк рассматривает различные модели в части так называемой легкой розницы”, – уточнил Полунин.

Ранее банк запустил новый финансовый продукт – “МКБ – Российские Дивидендные Акции”. Это паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых управлений под управлением “МКБ Инвестиции”.

Фонд будет инвестировать в акции в соответствии с индексом MDIVTR (Индекс Дивидендных Акций). Он представляет индекс полной доходности акций и депозитарных расписок двадцати компаний с наибольшей дивидендной доходностью, включенных в индекс Мосбиржи.

МКБ входит в утвержденный ЦБ перечень системно значимых кредитных организаций и первую тройку частных банков по объему активов. МКБ предоставляет полный объем услуг для юридических и физических лиц.



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