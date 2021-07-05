 

Названы самые высокооплачиваемые вакансии России с удаленной работой

05.07.2021, 19:52, Разное
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На некоторых вакансиях, предполагающих удалённый формат работы, можно получать до 300 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого сервисом по поиску работы “Работа.ру”.

Рейтинг возглавила должность менеджера по продукции в агрегаторе страховых услуг, на которой можно зарабатывать до 300 тысяч рублей в месяц. Соискатель должен иметь не менее двух лет опыта работы на аналогичной должности, разбираться в web-разработке и иметь опыт подбора персонала и создания интерфейсов. На втором месте находится вакансия backend-программиста с опытом работы от трёх лет. Кандидатам предлагают зарплату от 280 тысяч рублей ежемесячно. Тройку лидеров замыкает место специалиста по защите информации с опытом от двух лет с зарплатой до 210 тысяч рублей, сообщает телеканал “360”.



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