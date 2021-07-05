 

Мнение: Гарантии безопасности

05.07.2021, 19:44, Разное
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Представитель движения "Талибан" заявил РИА Новости, что движение гарантирует обеспечение безопасности и невмешательства в дела Таджикистана. Новость пришла на фоне сообщений, что Талибан контролирует 70 процентов таджикско-афганской границы.

Любопытно здесь то, что впервые название "Талибан" в одном из главных пропагандистских ресурсов путинского режима не сопровождается речевкой "запрещена в Российской Федерации". Теперь Талибан по факту признан в России, остается лишь юридически оформить мелкие нестыковки.

Талибы при этом уже открыто требуют от НАТО (в том числе и Турции) вывода всех без исключения военных до 11 сентября – 20-летней годовщины событий 911. После 11 сентября любой иностранный военный будет рассматриваться в качестве оккупанта.

Здесь Талибан тоже несколько играет, так как все двадцать лет войны именно как оккупантов он и рассматривал войска НАТО. Но теперь талибы выступают уже как почти полноценная государственная власть. Им осталось буквально немного – оформить свои претензии на власть в стране взятием Кабула. Весь вопрос – когда это произойдет. Сразу после 11 сентября или даже раньше.

Источник: Эль Мюрид



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