Мнение: Что принесла революция, капиталист с броненосца «Потёмкин» и конституция 1918 года

1. Дала нам ли революция 1917 года хоть что-то хорошее, чего не было бы без революции? Ну вот прямо совсем не было бы – либо было бы, но со значительной задержкой? Своими мыслями по этому вопросу делится блогер boldogg:

https://boldogg.livejournal.com/512817.html

Что принесла революция?

Часто называют образование-медицину-науку-производство. Индустриализацию.

Но ведь довольно трудно представить себе, что не случись революции, образование-наука-медицина в России так и застыли бы на уровне начала 20-века.

Как-то бы развитие шло.

Царю были бы нужны танки – а значит металлургия и заводы – а значит соответствующие специалисты – а значит образование. Собственно. Это же всё не умозрительные построения – всё это в Российский Империи было. Не каменным копьями с немцами в Первую мировую воевали.

Можно сказать, что всё это развивалось бы хуже и медленнее. Не знаю.

Может быть так. И в этом случае не ясно насколько медленнее (моё сугубое имхо – ненамного).

А кто-то скажет, что наоборот быстрее – и как проверишь?

То есть сказать что получили развитие всего этого нельзя – в лучшем случае получили некоторое ускорение этого развития.

Так что тогда?

Равные права для женщин. Ну, ок, да. Это важно. (Не ирония)

Равные права для других национальностей. А вот тут всё не так просто. Насколько я понимаю, в Российской Империи были поражения в правах не по собственно национальному, а по религиозному признаку. Какой-нибудь серб или грек – православный – имел те же права. Иудей, крестившись, тоже все дороги себе открывал (если я ничего не путаю, выкрестом был, например, дед Ленина). Немец, перейдя в православие, опять же, все ограничения для себя снимал. Да плюс были региональные послабления, насколько я понимаю – скажем в Казани права мусульман ущемлялись меньше, чем в Петербурге.

Но ок, некоторое ущемление по религиозному признаку было. Но оно сменилось на большее ущемление по признаку идеологическому.

Да, иудею в Российской Империи было не очень. А иудею – именно иудею, а не просто еврею – в СССР?

Да, стать генералом или губернатором в Российской Империи иудею было невозможно (невозможно же?). Но в СССР что ли иудей стать первым секретарём обкома мог?

Да, обязательную идеологию поменяли. Было православие, стал марксизм. Но идеология осталась обязательной, не разделявшие её ущемлялись и, как мне кажется, в СССР это ущемление стало жёстче, чем было при царе.

При этом уплаченная цена очевидна и несомненна. Гражданская война. Колоссальные жертвы. Репрессии. (Можно возразить, что как был бы прогресс в медицине-образовании, не случись революции, так были бы и какие-то репрессии. Но по-моему вот тут масштабы совсем уж явно несопоставимы – хоть мы и имеем дело по прежнему с сослагательным наклонением.)

Территориальные потери: Польша и Финляндия.

Что взамен – мне не вполне ясно. На мой взгляд, реально взамен мы получили вот что – некоторое количество людей погрело себе ЧСВ. Причём и этом-то людям в итоге пришлось так себе – сегодня ЧСВ, а завтра оказывается, что хоть ты и большевик с -надцатого года, а всё равно японский шпион и надо бы в этом сознаться.

Любопытно, кстати, что в случае распада СССР сказать, что страна получила, можно. Вставание с головы на ноги – частная собственность, рыночная экономика, открытые границы, свобода информации, свобода слова, уход от обязательной идеологии. И цена оказалась меньше. Хоть без гражданской войны обошлось – без большой гражданской войны по крайней мере.

И по-моему это в основном благодаря тому, что хоть криво, косо, неудачно и по-дурацки, но революция 91-го года была проведена сверху. Сверху надо такие вещи делать. А революции – это зло.

2. Читатель bryan88 указывает на примечательную судьбу одного из восставших матросов с броненосца «Потёмкин»:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Бешов,_Иван

Иван Бешов (англ. Ivan Beshoff) (1885, Херсонская губерния, Российская империя — 25 октября 1987, Дублин, Ирландия) — участник восстания на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический», основатель сети закусочных Beshoffs в Ирландии.

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После участия в восстании на броненосце «Князь Потёмкин-Таврический» в 1905 году отказался возвращаться в Россию и остался в Румынии, властям которой сдался мятежный броненосец. В 1906 году по поддельным документам выехал в Турцию, откуда дальше проследовал в Великобританию и Ирландию, направляясь к сестре в США.

Однако в Ирландии его задержали по подозрению в шпионаже и посадили в тюрьму. После выхода из тюрьмы решил остаться в Ирландии и начал работать в компании Russian Oil Products. Однако вскоре компания разорилась, и в 1922 году Бешов решил открыть собственную закусочную в Дублине, которая положила начало целой сети закусочных fish‘n‘chips.

Иван был женат и имел в Ирландии детей. Его внук Джон Бешофф утверждает, что дед трижды побывал в Советском Союзе, прожил от 104 до 106 лет (в зависимости от того, какой год рождения считать правильным) и, хоть и отошел от дел в 82 года, до конца жизни оставался активен.

Сейчас Beshoffs — одна из наиболее известных сетей рыбных ресторанов в Дублине.

Как написали в комментариях, зачем же господину Бешову было восставать – разве царь помешал бы ему торговать пирожками в Петербурге и развивать сети фастфуда в России?

Впрочем, восстания неприятны тем, что их участников зачастую прямо-таки принуждают бунтовать. Сложно сопротивляться активным зачинщикам и стихийным порывам ликующих толп. Возможно, молодой матрос Бешов просто попал не в ту компанию.

3. К вопросу о том, почему после прихода большевиков к власти отношения России с другими государствами катастрофически испортились. Первая советская конституция, поспешно принятая в 1918 году, прямо призывала к «международному рабочему восстанию против ига капитала» и «уничтожению паразитических слоёв общества». То есть, к свержению конституционного строя в других странах, массовому грабежу и человекоубийству.

Какой же строй предлагался взамен? Основанный на расчленении по национальному признаку, «беспощадном подавлении эксплуататоров», отъёме частной собственности без компенсации, отказе от выплаты долгов, всеобщем принудительном труде:

https://ru.wikisource.org/wiki/Конституция_РСФСР_(1918)

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ

Декларация прав трудящегося и эксплоатируемого народа.

Глава первая.

1.Россия объявляется Республикой Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим Советам.

2.Российская Советская Республика учреждается на основе свободного союза свободных наций, как федерация Советских национальных республик.

Глава вторая.

3.Ставя своей основной задачей уничтожение всякой эксплоатации человека человеком, полное устранение деления общества на классы, беспощадное подавление эксплоататоров, установление социалистической организации общества и победы социализма во всех странах, III Всероссийский Съезд Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов постановляет далее:

а) В осуществление социализации земли частная собственность на землю отменяется и весь земельный фонд объявляется общенародным достоянием и передается трудящимся без всякого выкупа, на началах уравнительного землепользования.

б) Все леса, недра и воды общегосударственного значения, а равно и весь живой и мертвый инвентарь, образцовые поместья и сельско-хозяйственные предприятия объявляются национальным достоянием.

в) Как первый шаг к полному переходу фабрик, заводов, рудников, железных дорог, прочих средств производства и транспорта в собственность Советской Рабоче-Крестьянской Республики, подтверждается Советский закон о рабочем контроле и о Высшем Совете Народного Хозяйства в целях обеспечения власти трудящихся над эксплоататорами.

г) III Всероссийский Съезд Советов рассматривает Советский закон об аннулировании (уничтожении) займов, заключенных правительством царя, помещиков и буржуазии, как первый удар международному банковому, финансовому капиталу, выражая уверенность, что Советская власть пойдет твердо по этому пути вплоть до полной победы международного рабочего восстания против ига капитала.

д) Подтверждается переход всех банков в собственность Рабоче-Крестьянского государства, как одно из условий освобождения трудящихся масс из-под ига капитала.

е) В целях уничтожения паразитических слоев общества и организации хозяйства вводится всеобщая трудовая повинность.

ж) В интересах обеспечения всей полноты власти за трудящимися массами и устранения всякой возможности восстановления власти эксплоататоров декретируется вооружение трудящихся, образование Социалистической Красной Армии рабочих и крестьян и полное разоружение имущих классов.