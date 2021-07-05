 

«Мы думали, что Познер прилетел» – грузинские радикалы извинились за срыв акции в поддержку ЛГБТ

05.07.2021, 19:31, Разное
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Радикалы, сорвавшие проведение в центре Тбилиси «Марша достоинства», извинились перед организаторами и участниками мероприятия.

По их словам, они перепутали мирную акцию со встречей российского журналиста Владимира Познера.

– Мы думали, Познер прилетел. На улице было столько народа, полицейских и журналистов. Такой ажиотаж у нас бывает только тогда, когда Познер в городе. Вот и в этот раз так решили. К тому же, он обещал прилететь в Грузию ещё раз. Столько факторов сразу указывало на это. Но ошиблись, за что и приносим свои извинения организаторам, участникам и всему ЛГБТ-сообществу. Также хотим принести свои глубокие извинения избитыми нами журналистам. Кто ж знал, что это обычные журналисты, пришедшие осветить мирную акцию, а не друзья Познера и работники российских СМИ. И штаб организаторов «Марша достоинства» мы по ошибке разнесли. Подумали, что он сейчас там обедает или, как обычно, отмечает какой-нибудь праздник, — прокомментировал происшествие участник конфликта Гурам Ломидзе.

Радикалы, устроившие погром, пообещали возместить причинённый ущерб и помочь с организацией мероприятия, которое перенесли на 7 июля. Также в качестве извинений и солидарности с ЛГБТ они сами примут участие в «Марше достоинства».

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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