 

Пока Кейт Миддлтон на карантине: принц Уильям посетил службу в соборе Святого Павла в Лондоне

05.07.2021, 19:20, Разное
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Сегодня, 5 июля, в Британии все говорят лишь о Кейт Миддлтон и принце Уильяме: утром пресс-служба Кенсингтонского дворца сообщила, что 39-летняя Кейт ближайшие 10 дней будет соблюдать режим самоизоляции после контакта с человеком, больным коронавирусом. Это произошло во время пятничного визита герцогини Кембриджской на теннисный матч между ее приятелем Энди Марреем против Дениса Шаповалова от Канады в рамках Уимблдонского турнира в Лондоне. 

На прошлой неделе герцогиня Кембриджская контактировала с кем-то, у кого впоследствии был обнаружен положительный результат на COVID-19. Ее Королевское Высочество не испытывает никаких симптомов, но соблюдает все соответствующие инструкции и самоизолируется дома, – гласит сообщение.

И, как ни странно, именно сегодня Кейт с Уильямом должны были присутствовать на двух мероприятиях, посвященных 73-й годовщине с момента образования Национальной службы здравоохранения Англии (NHS). Однако герцог Кембриджский появился на публике один, тогда как герцогиня осталась дома.

После обеда старший сын принца Чарльза и Дианы Спенсер подъехал на тонированном автомобиле к собору Святого Павла, где прошла церковная служба. Священнослужители помолились за здоровье медицинских работников, волонтеров и всех тех, кто сейчас активно борется с пандемией и ее последствиями, а также за упокой тех, чьи жизни унес коронавирус. На службе присутствовало ограниченное количество человек, среди них был замечен премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Принц УильямБорис Джонсон

После этого принц Уильям направился в Букингемский дворец, на заднем дворе которого уже было все накрыто для чаепития с работниками Национальной службы здравоохранения Англии, день рождения которой сегодня и отмечают в Великобритании. Уильям в нецформальной обстановке пообщался с гостями и, судя по снимкам, находился в хорошем настроении.



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