Мнение: Слабая вакцина и болезнь Марека

Вопрос философский и довольно мрачный, оптимистам просьба не читать (а то, чего доброго, оптимизма поубавится). Пессимистам, впрочем, просьба не читать тем более: начитаются такого, впадут в черную депрессию и вообще руки на себя наложат. Так что кому читать – непонятно, возможно, никому.

Вопрос такой: допустим, все эти непроверенные прививки непонятно от чего в самом деле в долгосрочном плане вредны; насколько велика вероятность выжить у тех, кто НЕ прививался и прививаться не планирует?

Кажется, что вопрос какой-то глупый. Ведь люди, собственно, и отказываются прививаться непонятно чем именно потому, что рассчитывают выжить! Люди, привившись, испортят себе карму здоровье, а непроколотые сохранят невинность первозданность организма, и ПОЭТОМУ будут жить еще долго и счастливо! Ведь так?

Как бы не так. Всё, увы, далеко не так просто, и поэтому вполне вероятно, что выхода уже нет. “Летай иль ползай – конец известен”. Одинокий разумный человек может, уходя огородами, спасти свое тело от прокола (хоть это и не точно) – но игра в целом будет все равно проиграна, так как противостоит он грандиозной слаженной машине государств и корпораций, работающих в унисон и поставивших своей целью “проколоть” все человеческое стадо.

Но как это сработает??

Суть проблемы сейчас уже сформулирована видными вирусологами, пока еще сохранившими совесть. Суть ответа – “слабая вакцина”.

Смотрим: мы видим, что на сегодня на первое место по количеству заражений в Европе выходит старая добрая Англия. Так самая Англия, которая гордится процентом проколотости вакцинами всего своего островного стада, и еще недавно она заявляла, что достигла пресловутого “стадного иммунитета”. И ВДРУГ:

“В Британии происходит резкий рост заболеваемости коронавирусом в условиях, когда почти 50% населения полностью вакцинированы, а 66% – одной дозой. По отношению ко взрослому населению это соответственно 63% и 85%.

Пик заболеваемости в стране был достигнут в начале января, когда в день выявляли почти по 60 тыс. новых случаев. Затем это число пошло на спад, и в апреле-мае было по 2-3 тыс. в день. Однако примерно с 1 июня начался медленный рост, который постепенно все ускорялся. В последние дни фиксируют уже более 20 тыс. случаев, а вчера цифра достигла 28 тыс. Это как если бы в России было 60 тыс.”

https://www.nakanune.ru/news/2021/07/02/22608239/

28 тыс. “зараженных” в Британии против 25 тыс. в России, при том, что РФ в три раза больше по населению! Вот тебе и вакцинация!

Однако нас успокаивают: дескать, не дрейфь, всё под контролем, всё учтено пресловутыми “британскими учеными”. Если цифра заражений и стремится к своему пику, то в палатах тяжелых больных и на кладбищах в Британии – тишь да гладь. Количество острых случаев и смертей крайне невелико, большинство “заболевших” сейчас в Англии переносит болезнь в легкой форме или вообще бессимптомно. Это означает, – говорят нам, – что вакцина работает! Мол – да, вакцина не препятствует заражению новыми штаммами коронавируса, но ЗАТО она смягчает течение болезни и не дает развиваться острым формам. Бинго!

Собственнно, все то же нынче говорят и обо всех других типах вакцин от ковида. Дескать – успокойтесь, граждане, вакцинирование никоим образом не гарантирует вас от заражения, но зато предотвратит острые формы, будете болеть, но легко и нестрашно. Никто уже не говорит, что хоть какая-то вакцина – будь то Пфайзер, Спутник, Ковивак или что ещё – даст ПОЛНУЮ защиту, то есть предохранит от ЗАРАЖЕНИЯ (как это происходит, скажем, при вакцинировании от кори; привитый от кори корью просто не заражается).

Все сказанное, однако, в иммунологии имеет название. Вакцины, которые не защищают от заражения, но предотвращают (или почти предотвращают) тяжелое течение болезни, называются “слабыми”. А вакцины, которые защищают и от заражения тоже, называются “сильными”. Прививки от кори и от полиомиелита – “сильные”. Пфайзеры, модерны и спутники, получается, “слабые”.

Читатель тут возмутится. “Ну и что?? Какое нам дело, сильные вакцины или слабые?! От смерти и лежания под ИВЛ гарантируют – уже хорошо! Да и вообще – какое мне дело, я ж ведь вообще прививаться не собираюсь. Зачем мне вся эта информация?!”

Терпение. Прикол в том, что раньше людям прописывали только “сильные” вакцины. Слабые использовались лишь… в ветеринарии и животноводстве. И вот один читатель прислал мне пример как раз из ветеринарии, точнее – птицеводства. Пример, чем может обернуться массовое использование слабых вакцин.

“Знакомьтесь, болезнь Марека – вирусная болезнь кур, вызывает какой-то из герпесовирусов, тысячи их. Давний бич птицеферм, неприятный, но не смертельный – поражалась нервные клетки, смертность была низкой, но крайне высокая заразность, течение у болезни быстрое, заражались в основном цыплята сразу после исчезновения материнского иммунитета и тупо не успевали вырастать до товарных кур.

Так что созданная в 1950-70-хх годах вакцина была принята с восторгом и ретиво пошла в дело. Позже выяснилось, что она оказалась слабой – хоть и нейтрализовала симптомы и значительно снижала смертность, но передачу вируса не предотвращала. Казалось бы, какая разница – один хрен этим курам на филе идти через месяц.

А потом в 2015-м году кому-то пришло в голову исследовать, а как изменились штаммы этого вируса с тех пор. Исследовали, и немного охренели – то, что раньше было в общем-то неопасным заболеванием с низкой смертностью, сейчас невакцинированных цыплят просто косит – вирус расколошмачивает все от нервной системы до лимфоузлов, смертность от 60% до 100% у особо удачных штаммов.

И разобрались, почему так вышло – слабая вакцина просто “отключила” у вируса естественный отбор. В нормальных условия самые лютые высоколетальные штаммы выпиливали своего носителя быстрее, чем тот успевал их распространить, и соответственно, умирали вместе с ним. В условиях массовой вакцинации слабой вакциной не умирал никто, и лютые штаммы распространялись наравне с прочими. На животноводство в целом это повлияло чуть менее чем никак – просто вакцинация от марека стала обязательной…”

Вы поняли или еще нет? Слабая вакцина позволяет смертельным штаммам выживать и циркулировать по популяции – ведь слабая вакцина их “смертельность” приглушает. Но это же означает, что когда такой вот смертельный штамм попадает на невакцинированную особь (на нас с вами) – он ее убьет без вариантов вообще.

То есть ситуация обернется зеркально по отношению к сегодняшней: появление вакцинированных рядом с невакцинированными будет реально СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО для последних; они действительно, без шуток будут способны убивать невакцинированных (нас) одним своим дыханием. Смертность от 60 до 100% – каково?!

Но и у самих вакцинированных жизнь будет не сахар, это понятно: чуть пропустил время ревакцинации – та же участь: смертельные для “диких” штаммы убьют и их тоже. Все вакцинированные будут в буквальном смысле “подсажены на иглу” навсегда: не получил укол – с гарантией умрешь. И все потому, что “слабые вакцины”, как с теми курами, постепенно ВОСПИТАЮТ по популяции самые смертельные и опасные штаммы вируса, НЕ ДАДУТ им погибнуть, как это происходит с ними при обычных обстоятельствах. Только популяция будет уже не куриная, а человеческая.

То есть выбор-то у нас реально невелик: или не вакцинироваться – и ждать, пока общее привитое стадо “вырастит” в своих организмах, как в автоклавах, смертельную породу вирусов, которая нас с гарантией убьет. Или вакцинироваться – и поставить всю свою дальнейшую жизнь в зависимость от произвола государств и корпораций, производящих каждые полгода новые ре-вакцины. С тем же исходом: не укололся – смерть.

И биологически все это будет обосновано лучше некуда: мы ведь влезаем, не подумав, в механизм естественного отбора со своими “слабыми вакцинами”, наскоро забацанными на коленке. Решили “подкрутить” природный механизм, “чтоб лучше работал”? Он начнет работать по-другому, не извольте беспокоиться.

И самое страшное, что открутить назад уже не получится. И теперь еще давайте добавим в это блюдо еще одно последнее соображение: допустим, что вакцинки все-таки что-то портят в долгосрочной перспективе – например, сокращают продолжительность жизни лет так до 50. Представляете, какой интересный будет выбор: или коли вакцину – умрешь в 50 от вакцины. Или не коли – умрешь уже в ближайшие месяцы от модифицированного ковида.

Выбирай – но осторожно! Осторожно – но выбирай!