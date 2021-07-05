Рак толстой и прямой кишки у молодых женщин связали с употреблением сладких напитков



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По данным New York Times, по сравнению с американцами, родившихся в 1950 году, среди тех, кто появился на свет в начале 90-х, риск развития рака толстой кишки в два раза выше, а рака прямой кишки — в четыре раза. Авторы нового исследования предположили, что на это может повлиять употребление сахаросодержащих напитков, спрос на которые резко вырос с 1977 по 2001 годы.

Чтобы оценить эту связь, ученые воспользовались данными национального долгосрочного исследования здоровья среди медицинских сестер, которое проводилось с 1991 по 2015 годы. В нем участвовали более 94 тысяч женщин, на момент начала исследования им было от 25 до 42 лет. В этой когорте авторы выделили отдельную подгруппу: 41,2 тысячи медсестер, которые сообщили о том, что в возрасте 13-18 лет активно потребляли сахаросодержащие напитки — сладкий чай, газированные напитки, фруктовые соки.

За наблюдательный период рак прямой кишки был диагностирован у 109 участниц исследования. По сравнению с женщинами, которые в юности выпивали менее одной порции сахаросодержащих напитков в день (около 230 граммов), у тех участниц, которые потребляли две порции и больше, относительный риск развития этого заболевания был более чем в два раза выше. Каждая дополнительная порция увеличивала эту вероятность на 16%.

Ученые выяснили также, что ежедневное потребление сахаросодержащих напитков связано с увеличением развития рака колоректального рака во взрослом возрасте на 32%. В то же время у тех, кто предпочитает кофе или обезжиренное молоко, относительный риск заболевания снижен на 17-36%. При этом авторы исследования не обнаружили связи с развитием злокачественных новообразований кишечника в молодом возрасте с потреблением фруктовых соков или подслащенных напитков (например, чая с сахаром).

В этом исследовании оценивалась только связь, поэтому точные причины, каким образом сладкие напитки могут прямо или косвенно повлиять на развитие этого заболевания, пока неизвестны. Однако ученые предположили, что в основе этого механизма могут быть метаболические нарушения, инсулинорезистентность и воспалительные процессы в кишечнике, развитие которых могут спровоцировать напитки с высоким содержанием сахара.