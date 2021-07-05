 

Эксперт Центра Разумкова: Аргументация НАПК о незаконности назначения Витренко не подкреплена юридически

05.07.2021, 19:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Меня удивляет активность НАПК относительно якобы незаконного назначения господина Витренко. У них есть странный аргумент: что бы каким-то образом Витренко влиял на изменения в “Нафтогазі”. Он действительно работал в Министерстве энергетики. Но, во-первых, не министром, а исполняющим обязанности. А, во-вторых, корпоративными правами Минэнерго не обладало. То есть, по сути, никакого влияния Минэнерго не имело на НАК “Нафтогаз Украины”, – подчеркнул Омельченко.

Он добавил, что юридически Министерство энергетики не имело полномочий для влияния на “Нафтогаз”, а решения принимало правительство коллективно.

“То есть, с одной стороны мы видим, что НАПК очень настойчиво ищет соринку в глазах Кабмина, но почему-то не видит злоупотребления [предыдущего] правления и наблюдательного совета. Госаудит зафиксировал злоупотребления минимум на 75 млрд. На мой взгляд, НАПК и корпоративное управление кем-то используются в качестве инструмента, чтобы вернуться на финансовые потоки”, – считает эксперт.

Контекст:

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК “Нафтогаз України” Клэр Споттисвуд предписание, в котором требует разорвать контракт с главой правления Юрием Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона “О предотвращении коррупции” и влиял на работу “Нафтогазу”, и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон, заявляют в НАПК. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК “штампует предписания, умышленно углубляя конфликт”.

14 июня аналогичное предписание агентство направляло в Кабмин. Окружной административный суд Киева 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его “примером избирательного правосудия”. 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета “Нафтогазу”, на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления “Нафтогазу” 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.06 / Губерниев призвал наказать напавших на болельщика с флагом РФ на матче с Украиной

05.05 / Спустя месяц после смерти принца Филиппа стала известна причина его смерти

06.08 / В Грузии обвинили Саакашвили в передаче экономики республики под контроль России

30.01 / Склонность к риску напрямую связана с нехваткой серого вещества

05.02 / Cайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа

15.01 / Клуб Лидеров РФ «Эльбрус» запустил обучающий проект для губернаторов

26.01 / В феврале в Крыму будут судить украинского десантника Добринского

26.11 / Власти Германии заявили, что “Новичок” был обнаружен не только на бутылке, из которой пил Навальный

15.05 / “Еще один шаг к эскалации”. В МИД Чехии отреагировали на включение ее Россией в список недружественных стран

23.12 / Умер кинорежиссер Борис Бушмелев

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика