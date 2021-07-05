Блогер Марьяна Ро: То, что сейчас делает молодежь в музыке, – это ужас. Кот комок шерсти вырыгал

На вопрос, кто ее кумиры в музыке, блогер ответила, что “все сложно”, так как ей нравятся многие.

“Сейчас, наверное, я бы сказала, что Лана Дель Рей. Мне очень нравится ее музыка. В 12-13 лет я прям была ее фанаткой. Я думала, что когда-нибудь поеду в Америку и обязательно ей скажу: “Я люблю тебя, ты здоровская”. Мне очень нравится Майкл Джексон, прости господи”, – рассказала Марьяна Ро.

Из советских исполнителей певица отметила Татьяну Буланову и Аллу Пугачеву, но познакомиться с Пугачевой Марьяна Ро не хочет.

“Раньше думала, что хочу. Сейчас не уверена. Она просто начала ходить по всяким странным мероприятиям дешманским, никому не нужным. Зачем она в это лезет? Ты легенда – сиди дома”, – считает блогер.

Певица подчеркнула, что современная музыка ей сейчас не интересна.

“…Но на самом деле [нравятся] очень много всяких исполнителей. И всякие советские, зарубежные тоже. Но это, в основном, 50-60-е. То, что сейчас делает молодежь, – это, как по мне, ужас. Я такое слушать не могу. Это блеа. Кот комок шерсти какой-то вырыгал – это оно”, – заявила Марьяна Ро.

Сама она поет с 16 лет, выбирает разные стили, но в основном, по ее словам – “поп-музыку с уклоном в 80-е, нулевые”. Рожкова отметила, что петь хотела с детства.

“И я даже помню, как я к маме с папой подходила и говорила: “Отвезите меня на “Україна має талант”, хочу – не могу! Разорву всех!” – рассказала она.

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Контекст:

Марьяна Ро (настоящая фамилия – Рожкова) – российский блогер и певица. Сейчас на ее канал в YouTube подписано почти 6,8 млн пользователей. В Instagram у блогера 7,3 млн подписчиков, в TikTik – 6,2 млн. Марьяна Ро записала несколько песен, дебютную, “Идиоты”, выпустила в 2015 году.

Несколько лет состояла в близких отношениях с украинским блогером Ивангаем, пара рассталась в 2016 году. На момент знакомства Марьяне Ро было 15 лет, а Ивангаю – 18.

Сейчас Марьяна Ро состоит в отношениях с российским рэпером Face.

Отец девушки – бизнесмен Виктор Рожков. Когда Марьяне исполнилось девять лет, семья переехала в Японию, где жила в портовом городе Отару, расположенном в юго-западной части острова Хоккайдо. В семье трое детей: кроме Марьяны, есть еще сын Мирослав и дочь Мареся.



Дмитрий ГОРДОН

основатель проекта

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