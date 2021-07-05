 

НАБУ открыло производство по факту возможной халатности Шмыгаля и членов Кабмина

05.07.2021, 19:10, Новости дня
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Отмечается, что производство открыто по решению Высшего антикоррупционного суда, который обязал начать такое расследование.

Еще 25 мая в НАБУ поступило заявление, автор которого заявил о совершении премьер-министром и членами Кабинета Министров уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 (нецелевое использование бюджетных средств) и ч. 2 ст. 367  (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины при выделении средств из фонда борьбы с COVID-19.

НАБУ отказалось зарегистрировать такое уголовное производство, тогда заявитель подал жалобу на бюро в суд.

15 июня ВАКС удовлетворил ее частично и обязал НАБУ начать расследование.

Контекст:

Верховная Рада Украины в апреле 2020 года внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Изначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. В итоге они решили уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда несколько раз увеличивали.

Деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные на борьбу со вспышкой инфекции. Кроме того, средства фонда тратили на строительство и ремонт дорог, а также на поддержку предпринимателей и граждан, потерявших работу из-за жесткого карантина.

Согласно данным на сайте Министерства финансов Украины, самую большую часть фонда (39,7%, или 26,4 млрд грн) потратили на ремонт и строительство дорог. Еще 29,2% (19,4 млрд грн) ушли на сферу охраны здоровья, 19,3% (12,8 млрд грн) – на соцзащиту.

Государственная аудиторская служба Украины по итогам проверки использования средств спецфонда по борьбе с коронавирусом в 2020 году выявила финансовые нарушения на сумму 406,8 млн грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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