В Беларуси выпускницу вуза арестовали за упоминание политзаключенного Знака. В Amnesty International потребовали ее освободить

На выпускном вечере Винникова выступила с речью, в которой благодарила адвокатов, в том числе Знака .

Дело Винниковой рассмотрели 2 июля, в расписании судебных заседаний его не было. Выпускницу судили по скайпу, судья приговорила ее к 15 суткам. Девушку обвинили в высказывании политических взглядов “с целью несогласия с уголовным преследованием адвоката Максима Знака”. Белорусский суд считает, что она якобы провела несанкционированный пикет.

По данным журналистов, однокурсники, коллеги и преподаватели Винниковой “ошеломлены решением суда”, они заявили, что девушка ни в чем не виновата.

Преподаватель права университета Юлия Гаврильчик заявиила в суде, что Винникова произнесла благодарственную речь, говорила о выдающихся юристах, цитировала Виктора Гюго. Имя Знака упоминалось как имя учителя.

Международная правозащитная организация Amnesty International 5 июля потребовала освободить Винникову. Заявление опубликовано на сайте организации.

“Белорусские власти в очередной раз продемонстрировали, что пойдут на любые шаги, чтобы подавить инакомыслие в обществе. Последняя жертва этой кампании – вчерашняя студентка, предполагаемое преступление которой состояло лишь в том, что она заявила об уважении к правам и призвала к справедливости перед своими сверстниками из университета”, – заявила директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Правозащитники опубликовали отрывок речи Винниковой.

“Я желаю каждому из нас любить, защищать и отстаивать право с честью и достоинством настоящего юриста, независимо от тех трудностей, которые есть и будут. Знать закон, верить в закон. Пожалуйста, помните, что право – это искусство доброты и справедливости. А доброта, разум и человеческое достоинство вместе всегда побеждают”, – сказала выпускница юридического факультета.

Винникова в своей речи также благодарила уволенных за политические взгляды преподавателей Елену Басалай и Елену Лаевскую.

Контекст:

Знака задержали 9 сентября. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября.

10 мая 2021 года адвокат Знака Дмитрий Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

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