 

Цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов

05.07.2021, 19:08, Новости дня
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Впервые с октября 2018 года цена нефти Brent поднялась выше 77 долларов за баррель, рост ускорился после отмены заседания ОПЕК+, которое должно было состояться в понедельник, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.15 мск цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,14% – до 77,04 доллара, августовских фьючерсов на WTI – на 1,38%, до 76,2 доллара за баррель, информирует РИА «Новости».

В понедельник должно было пройти заседание ОПЕК+, однако в итоге, по сообщениям источников, ОПЕК+ отменил свою встречу и пока не определился с новой датой переговоров. Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов, квоты ОПЕК+ пока сохраняются на текущих уровнях.

Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов в понедельник утром в ожидании третьего раунда переговоров ОПЕК+ по судьбе соглашения об ограничении добычи.



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