Россия разрешила полеты в Турцию еще из 13 городов

Оперштаб по борьбе с распространением коронавируса с 12 июля разрешает полеты в Турцию еще из 13 городов России, информирует Росавиация.

«В соответствии с решением Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ увеличено количество российских городов, из которых разрешено выполнение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок в Турцию. С 12 июля 2021 года российские и турецкие авиакомпании смогут выполнять полеты из 45 международных аэропортов России, в том числе из Барнаула, Белгорода, Волгограда, Воронежа, Калуги, Краснодара, Липецка, Нальчика, Оренбурга, Саратова, Сочи, Тюмени и Южно-Сахалинска», – приводит РИА «Новости» сообщение.

Отмечается, что с 12 июля также будут возможны полеты в турецкий Измир.

Ранее Турция разрешила россиянам въезжать по документам о вакцинации любой российской вакциной.

Напомним, российский оперштаб по борьбе с распространением коронавируса решил возобновить авиасообщение с рядом стран, в том числе с Турцией, США, Болгарией, Италией и Кипром.