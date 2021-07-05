 

На AliExpress назвали самые популярные в РФ телевизоры

05.07.2021, 19:06, Новости дня
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Как сообщили представители интернет-платформы AliExpress, на территории РФ в мае текущего года почти в полтора раза выросли продажи телевизоров. Разумеется, в такой ситуации маркетологов заинтересовал простой вопрос: какие модели телевизоров оказались наиболее востребованными на этом быстрорастущем рынке?

Как оказалось, самыми продаваемыми стали телевизоры с экранами на 32 дюйма. Это и не удивительно, говорят эксперты. Ведь большинство россиян живут в маленьких квартирах, где просто невозможно отойти от приемника далее, чем на 3-4 метра.

На втором месте категория с экранами на 50-55 дюймов. Это для тех, у кого все-таки есть гостиные побольше. Однако, несмотря на размеры, спросом все же пользуются системы Smart TV.



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