В Иерусалиме найден тайник с акульим зубами возрастом 80 миллионов лет

В одном из старейших районов Иерусалима учёные обнаружили необычный тайник. В нем находились акульи зубы, возраст которых эксперты оценили в порядка 80 миллионов лет.

На территории Израиля нередко находят древние артефакты, однако обнаруженный недавно тайник озадачил ученых. В одном из старейших районов Иерусалима археологи обнаружили неизвестный ранее тайник. В нем находилось большое количество различных предметов, вероятно, используемых в древних канцеляриях для запечатывания пакетов и писем.

Однако наибольший интерес для науки представляют найденные в хранилище кости рыб, а также акульи зубы. Их возраст оценивается примерно в 80 миллионов лет. Все находки выявлены среди погребенного материала, который использовался в древности при возведении подобных сооружений.

Стоит отметить, что и в других регионах Израиля также были сделаны подобные открытия. Скорее всего, предлагают исследователи, такие уникальные окаменелости являются частью одной коллекции. При этом отсутствие повреждений вроде следов износа и т.п. свидетельствует о том, что зубы акул не использовались, как орудия или инструменты. Нет оснований и полагать, что древние жители данной местности носили их в качестве украшений. Как пишет «[url=https://oane.ws/xgo.php?url=]Ньюинформ[/url]», окончательной версии предназначения обнаруженных артефактов у ученого мира пока нет.

Источник: newinform.com