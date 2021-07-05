Уфолог объяснил принцип работы неизвестного механизма в пирамиде Хеопса

Уфолог Валерий Уваров объяснил принцип работы неизвестного механизма с кристаллом внутри в пирамиде Хеопса. Он уверен, что подобное устройство использовалось для связи с внеземными цивилизациями.

Как отметил специалист, на расстоянии около 17 метров от пика пирамиды внутри сооружения имеется комната. В этой комнате в самом центре на постаменте возвышается серебристый куб, внутри которого находится кристалл внеземного происхождения. Именно через него, уверен уфолог, египтяне общались с представителями внеземных цивилизаций. Совершать подобные действия необходимо было в строго определённые дни, когда ядро Земли начинало излучать особый энергетический поток, позволяющий искривлять пространство и время, а также получать доступ к информации со всей Вселенной. В частности, египтяне могли посмотреть, как будет развиваться их цивилизация в будущем и что для этого нужно.

Несмотря на столь подробное описание Валерия Уварова, официальная наука не нашла подтверждений тому, что жители Древнего Египта общались с представителями внеземных цивилизаций, существование которых также не удалось доказать. Не исключено, что пирамиды для египтян имели сугубо религиозную ценность, как последнее пристанище тела фараона.

Источник: riafan.ru