 

Некоторым россиянам вернут доплату к пенсии в 2022 году

05.07.2021, 18:58, Разное
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В конце июня 2021 года правительством было утверждено постановление, в котором прописан новый порядок начисления выплат пенсионерам, живущим в сельской местности. Эти россияне получают фиксированную выплату, равную 25% их пенсии по старости или инвалидности.

С 1 января 2022 года такая доплата будет сохраняться, если пенсионер уезжает из сельской местности. Пока же россияне теряют такую надбавку, если они переезжают жить в город или их населенный пункт присоединяют к городу.

В Пенсионном фонде России пояснили, что неработающие пенсионеры, ранее лишившиеся доплаты из-за переезда из села в город, снова будут получать надбавку. Причем для этого им не нужно будет обращаться с заявлением. Это произойдет автоматически.

Как напомнили в правительстве, решение о надбавке к страховой пенсии за длительный сельский стаж было принято несколько лет назад. Доплату получают представители 500 профессий: например, мельники, технологи, пчеловоды, механизаторы, шоферы и другие.

Напомним, ранее Минтруд назвал регионы с самыми большими пенсиями. По данным ведомства, больше всего получают пожилые люди на Чукотке (~27,2 тысяч рублей), в Ненецком автономном округе (~24,4 тысячи) и Магаданской области (23,4 тысячи).



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