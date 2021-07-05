 

Названа самая вакцинированная страна в мире

05.07.2021, 18:58, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) стали первым государством в мире по числу вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты исследования специалистов Bloomberg.

Эксперты отметили, что в настоящее время ОАЭ располагает 15,5 миллиона доз вакцин от коронавируса. Этого достаточно, чтобы сделать прививку 72,3% населения страны. Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что в России полный цикл вакцинации прошли около 16 миллионов человек, передаёт RT.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

20.11 / Эксперт Карабиненко: Все население России рано или поздно столкнется с коронавирусом

10.08 / Мнение: National Geographic в Портленде

01.08 / Онколог Карасев рассказал, на что указывает горечь во рту

18.11 / Мнение: Так и живём…

26.03 / Неоднозначно: Бруклин Бэкхем и Никола Пельтц обменялись кулонами из своих зубов

23.03 / Ученые: COVID-19 влияет на мужскую фертильность

08.04 / Елизавета Боярская и Максим Матвеев отметили день рождения старшего сына: редкое общее фото

12.08 / Глава государства – Военная разведка Украины должна усилить стратегическую и оперативную работу

02.04 / В России за сутки выявили 8,7 тысячи новых случаев COVID-19

22.05 / Новые инструментальные факторы Влияние выбросов ископаемого топлива на исследования океана

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика