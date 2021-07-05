 

Мнение: Мавзолей Иссама Захреддина

05.07.2021, 18:52, Разное
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Мавзолей генерал-майора Иссама Захреддина, героя обороны Дейр-эз-Зора, который 3 года руководил обороной окруженного города и авиабазы (в том числе и самолично принимая участие в боях), покуда в 2017-м году "Силы Тигра"  при поддержке ВКС РФ не деблокировали Дейр-эз-Зор.
До этого момента войска под его руководством отразили несколько полномасштабных наступлений ИГИЛ и даже выстояли, когда после ударов ВВС США и последующего удара боевиков ИГИЛ, анклав был рассечен и находился на грани коллапса. Захреддин был символом, знаменем и моральным стержнем обороны Дейр-эз-Зора, что сделало его одним из наиболее знаковых героев Сирийской войны. Захреддин погиб вскоре после освобождения Дейр-эз-Зора, подорвавшись на мине, после чего моментально был героизирован и получил масштабные посмертные почести, которые получают очень немногие. В том числе собственный именной Мавзолей в провинции Сувейда.

Источник: Colonel Cassad



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