Франция запрещает продажу напитков «Дюшес» и «Буратино»

Министерство экономики Франции опубликовало указ о защите национальных производителей газированных напитков, запрещающий продажу на территории страны ряд иностранных товаров.

Под запрет попали напитки под торговыми марками «Дюшес», «Буратино», а также минеральная вода «Святой источник». Так, министр Франсуа Жоффре заявил, что безалкогольные газированные напитки, производимые за пределами страны, должны особым образом маркироваться и располагаться на специально выделенных полках супермаркетов.

Бренды «Дюшес», «Буратино» и ещё свыше 20 торговых марок, зарегистрированных во Франции, будут национализированы и переданы госпредприятиям, которые получат монопольное право на выпуск продукции с таким названием.

В связи с принятием закона в МИД вызван посол Франции, которому вручена нота протеста российского правительства. По словам пресс-секретаря МИД Марии Захаровой, такие действия французских партнёров свидетельствуют о нежелании налаживать нормальные отношения с Россией.

– По-моему, «Дюшес» всегда производили сначала в СССР, потом в России. Не припомню, чтобы в какой-нибудь Шампани или Бургундии были когда-нибудь такие напитки. А теперь французы отнимут эти названия у наших производителей и присвоят себе. Конечно, мы будем реагировать. Сейчас прорабатываются разные ответные шаги, в том числе под запрет может попасть мясо по-французски и френч-прессы, – прокомментировала ситуацию Мария Захарова.

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