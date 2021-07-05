 

Мнение: Резервисты

05.07.2021, 18:50, Разное
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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил министру обороны Шерали Мирзо мобилизовать 20 тысяч военнослужащих резерва для дальнейшего укрепления таджикско-афганской границы, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе главы государства.

Здесь стоит отметить, что численность всех вооруженных сил Таджикистана составляет 9 тысяч человек, местная Нацгвардия – еще 7,5 тысяч. Граница с Афганистаном – самая протяженная и составляет порядка полутора тысяч километров.

По факту вооруженные силы Таджикистана – это больше символ суверенитета, чем реальная боевая сила. Основную нагрузку по обороне Таджикистана несет российская 201 мотострелковая дивизия, переименованная впоследствие в 201 военную базу. Она же отвечает и за безопасность таджикско-афганской границы.

20 тысяч резервистов, которых потребовал призвать Рахмонов – это буквально максимум, который вообще может потянуть Таджикистан. Во-первых, просто нет такого количества офицеров и сержантов, которые смогут взять под контроль большее число личного состава. Во-вторых, эти 20 тысяч человек еще нужно буквально выловить и препроводить в места сбора. В стране примерно 600 тысяч человек числятся резервистами, но четверть имеют отсрочки и отводы, примерно столько же постоянно находятся на заработках за рубежом. Остальных нужно банально вылавливать.

Понятно, что резервистов нельзя использовать в качестве какой бы то ни было серьезной поддержки. Но высвободить имеющиеся силы от выполнения текущих задач (караульной, патрульной, внутренней службы) резервисты могут. Ко всему прочему встает вопрос с охраной и обеспечением хлынувших из Афганистана беженцев, а также афганских военных. Для этого и нужны люди, которых, понятно, в бой посылать себе дороже.

Путин уже заверил, что Россия окажет помощь в обеспечении безопасности таджикско-афганской границы. Примерно в том же духе высказался и турецкий министр обороны Акар. Он озвучил гарантии не только Таджикистану, но и Киргизии.

Песков сегодня сообщил, что в России нет планов отправки войск в Афганистан. Собственно, он мог бы и не уточнять – вся сегодняшняя российская армия численно равна группе советских войск в Афганистане периода афганской войны. Проще говоря, посылать некого. Тут бы таджикскому партнеру хоть чем-то помочь. Особенно в ситуации, когда войну приходится вести одновременно в Сирии и на Украине, завесив там примерно четверть всех боеспособных сил.

Наш галактический генералиссимус вдруг сталкивается с ситуацией, что воевать на несколько фронтов, оказывается, не так уж и просто. И кто бы мог подумать.

Источник: Эль Мюрид



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