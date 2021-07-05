Платья с воланами в 2021 – тренд, позволяющий выражаться в любимом стиле

Летом 2021 года в тренде платья с объемными воланами. Эта тенденция отголосок 80-х, и модницы встречают ее с удовольствием. Женские платья с воланами на подоле, вырезе горловины и рукавами-баллонами, выполненные в белых, огненно-красных и розовых оттенках, – отличный способ выразить свое романтичное настроение.

Когда и с чем носить

Можно выбрать очаровательные модели длины мини или элегантные длинные платья. Такие наряды идеальны для особых случаев – свадеб, выпускных вечеров и так далее. Некоторые модели можно удачно вписать в повседневный гардероб.

К платьям с воланами идеально подходят сандалии на плоской подошве и туфли на каблуках. Они хорошо сочетаются с соломенными сумками и клатчами.

Примеры модных образов

Длинное красное платье с воланами (на главном фото) даже с белыми спортивными тапками выглядит на миллион.

Короткое белое с большим бантом – смотрится невероятно элегантно с черными сандалиями, черной сумкой и солнечными очками.

Длинное белое платье на тонких бретелях с кружевным воланом – самая настоящая квинтэссенция романтизма.

Очень мило выглядит и короткое платье зеленого цвета с воланами и поясом. К нему хорошо подошли розовые туфли с острыми носами, клатч с рисунком и объемные серьги в цвет наряда.

Короткое летнее платье желтого цвета хорошо сочетается с кроссовками и выглядит очень игриво в сочетании с маленькой сумочкой и оригинальными солнцезащитными очками.

Очень романтично выглядит и длинное платье с цветочным принтом.

Длинное голубое летнее платье с воланами похоже на облако.

Для лета идеально подходят модели с оборками на одно плечо, особенно эффектны модели ярких солнечных цветов.

Красное платье с воланами, короткое спереди и длинное сзади, отлично смотрится с кроссовками.

Очень комфортный повседневный вариант для лета – розовое платье с объемными рукавами. Отличный образ получается, если сочетать его с удобными кроссовками и сумкой через плечо.