 

И на 44, на 54 подойдет: стилист показала, какие наряды будут одинаково выгодно смотреться на худеньких и на пышных фигурах

05.07.2021, 18:40, Разное
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Модные тенденции изменчивы и зависят не только от стиля, но и от типов фигуры и размера. Раньше популярными были стереотипы, что обладательницам пышных форм не стоит носить обтягивающие вещи. Но каждая женщина уникальна. Не нужно стыдиться своих форм, лучше выбирать те вещи, которые действительно нравятся, независимо от стереотипов.

Универсально и стильно

Крутые наряды – это не про стиль или модель одежды, это про настроение и ощущение себя. Даже простое темное платье в сочетании с жакетом и каблуками способно сделать образ эффектным и женственным. С помощью выреза можно подчеркнуть красивую шею и сделать акцент на груди. Это добавит образу нотки сексуальности и интимности.

Не нужно бояться подчеркивать фигуру. Каблуки способны визуально сделать образ стройнее, а темные оттенки хорошо скрывают мелкие недостатки.

Практичное и повседневное сочетание в виде джинсов, короткого бра и пиджака оверсайз создадут образ уверенной в себе эффектной красотки. Такой вариант отлично подойдет обладательницам пышных форм, ведь выгодно подчеркнет фигуру и сделает яркий акцент на красивой груди и талии. Пиджак оверсайз добавит образу легкости и поможет скрыть мелкие недостатки. В плане выбора оттенков можно поэкспериментировать, сочетая летние пудровые тона.

Эффектный выбор

Часто девушки отказываются от вещей, которые открывают фигуру или делают слишком яркие акценты на зоне декольте или талии, стесняясь своего тела. Не нужно отказываться от таких вещей, ведь они помогают полюбить себя и открыть в себе новые черты.

Обтягивающие джинсы с высокой посадкой и короткий топ отлично впишутся в гардероб как худенькой, так и пышной красотки. Низ отлично подчеркнет изгибы бедер, а топ сделает акцент на зоне декольте. К такому наряду подойдет любой верх, начиная от простого кардигана или джинсовой рубашки и заканчивая деловым пиджаком.

Шорты летом также должны стать must have, ведь отлично вписываются в повседневный гардероб.

Это также касается расклешенных юбок, платьев и комбинезонов. Такие вещи относятся к разряду универсальных и подходят всем женщинам, независимо от размера.

Модная красотка

Эффектная байкерская куртка – оригинальное дополнение к нежному женскому образу.

В сочетании с обтягивающими черными джинсами или брюками это настоящий хит сезона. К такому образу хорошо подойдут как светлые, так и темные футболки и топы.

Куртку можно сочетать и с брюкам, и с юбками, и с платьями. Стилисты уверены, что с помощью такого модного элемента можно выглядеть не только эффектно, но и современно.



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