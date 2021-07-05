 

В Госдуме создали комиссию по инспекции зарубежных курортов

05.07.2021, 18:31, Разное
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С целью контроля за надлежащим оказанием услуг для парламентариев, отдыхающих за рубежом, в Госдуме создана специальная комиссия по инспекции иностранных курортов. Её члены будут лично посещать популярные места отдыха коллег-депутатов и требовать от владельцев отелей и апартаментов соответствующий по статусу для российского парламентария уровень сервиса. 

По словам спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина, комиссия будет тесно контактировать с Ростуризмом, чтобы оценка зарубежных курортов была более качественной. Инициативу поддержали единогласно все партии, рабочие места будут распределены в равном соотношении между партиями также, как и места в Думе.

«Начнём с инспекции наиболее популярных направлений у депутатов со средним уровнем доходов: Куба, Мальдивы, Эмираты. Турцию даже смотреть не будем, там депутаты уже лет двадцать не отдыхают. Постепенно проинспектируем всех, так что, Доминикане или Флориде не расслабляться», – заявил глава парламента.

Володин заверил членов комиссии, что отель с питанием и перелет будут оплачены за счет бюджета, а командировочные будут проиндексированы по следующему принципу: 1 рубль – 1 доллар. 

«Такой простой и прозрачной системой индексации мы сможем, во-первых, быстро начать работу курортных комиссий, во-вторых, избавим бухгалтерию от необходимости разъяснять депутатам как посчитаны их командировочные», – уточнил он.

Начало работы комиссии ожидается уже завтра.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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